Doanh nghiệp cần lưu ý gì để được giảm 30% thuế thu nhập?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nhằm tháo gỡ khó khăn cho cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Giao dịch tại Thuế cơ sở 4 - Thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo Điều 3 Nghị định 398, doanh nghiệp có doanh thu hằng năm trong năm 2026 và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của từng kỳ tính thuế tương ứng. Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Để xác định điều kiện hưởng chính sách, doanh nghiệp cần lưu ý doanh thu làm căn cứ tính toán không chỉ bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (không tính các khoản giảm trừ doanh thu) mà còn có doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, doanh thu phải tính cả doanh thu của các đơn vị này thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực không được hưởng chính sách nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.

Mức giảm 30% được tính trên toàn bộ số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, không phân biệt phương pháp tính thuế. Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật Thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, mức giảm được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi thuế.

Về thủ tục, doanh nghiệp dự kiến doanh thu trong năm không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hằng quý. Doanh nghiệp cần chủ động theo dõi doanh thu thực tế và tổng hợp đầy đủ các khoản doanh thu để bảo đảm đáp ứng điều kiện.

Trường hợp doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt quá 10 tỷ đồng, doanh nghiệp không được áp dụng mức giảm 30% và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc thực hiện chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có kỳ tính thuế đầu tiên hoặc cuối cùng ngắn hơn 3 tháng và được cộng vào kỳ tính thuế năm 2026 hoặc 2027, việc xác định doanh thu và số thuế được giảm được thực hiện đối với 12 tháng của kỳ tính thuế tương ứng.

Bên cạnh chính sách dành cho doanh nghiệp, Điều 2 Nghị định 398 cũng quy định giảm 30% số thuế TNCN phải nộp trong năm 2026 và 2027 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng thực hiện kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định, nộp cùng hồ sơ khai thuế. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng này, cá nhân phải kê khai điều chỉnh và nộp bổ sung số thuế đã được giảm.