Doanh nghiệp cần kinh doanh có trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn cho xã hội

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại sự kiện

Tối 6/10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) tổ chức "Gala doanh nhân Thăng Long 2026". Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bày tỏ xúc động khi được mời phát biểu trong không khí thân tình, ấm áp và phấn khởi của chương trình, diễn ra nhân dịp kỷ niệm một ngày lễ có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quang Vinh gửi lời chúc tốt đẹp tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tham dự chương trình, đồng thời chúc các doanh nghiệp, doanh nhân luôn mạnh khỏe, đạt nhiều thành công và tiếp tục có những đóng góp tích cực trong thời gian tới.

Ông Vinh cho biết, cách đây 61 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ giới Công Thương Việt Nam và gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.

Theo ông, một trong những kỳ vọng đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, những kỳ vọng ấy vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình phát triển và đóng góp cho đất nước.

“Doanh nghiệp, doanh nhân hội tụ ở đây là để hiện thực hóa những điều mà Bác Hồ cũng như Chính phủ đã mong đợi”, ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo VCCI, một trong những vai trò quan trọng của doanh nghiệp là tham gia xây dựng và phát triển nền kinh tế, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội và môi trường. Cùng với đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt kỳ vọng doanh nghiệp, doanh nhân phải kinh doanh có trách nhiệm, đề cao đạo đức kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Những yêu cầu này vẫn có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi doanh nghiệp không chỉ hướng tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Ông cho rằng, sự hiện diện của các doanh nghiệp, doanh nhân tại chương trình không chỉ là dịp đón nhận sự ghi nhận, động viên từ VCCI và HBA, mà quan trọng hơn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận lại vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó hướng tới những yêu cầu mới và đóng góp tích cực hơn trong chặng đường phát triển phía trước.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, sự hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại chương trình không chỉ nhằm đón nhận sự ghi nhận từ VCCI hay Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, mà còn là dịp để mỗi doanh nghiệp nhìn nhận lại vai trò của mình, đồng thời hướng tới tương lai với những định hướng và đóng góp thiết thực hơn.

"Mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân tiếp tục suy nghĩ về cách thức kinh doanh có trách nhiệm hơn, tạo ra nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng, đặc biệt là tạo ra những lợi ích và giá trị mới, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô và xã hội", ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp cần cùng nhau hành động tốt hơn để đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của Hà Nội, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của đất nước.

Đặc biệt, ông đề cập đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Theo ông, đây là những định hướng mà cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay thực hiện thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

“Chúng ta hãy cùng nhau làm tốt hơn để cho Thủ đô tốt hơn và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự tăng trưởng, đặc biệt là tăng trưởng bền vững và tăng trưởng bao trùm của Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Vinh nói.

Khép lại phần phát biểu, ông Nguyễn Quang Vinh gửi lời chúc tốt đẹp tới các nữ đại biểu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ông cho rằng, tháng 10 không chỉ là dịp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 mà còn là thời điểm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, trong đó có những nữ doanh nhân, nữ đại biểu đang đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những chia sẻ của Phó Chủ tịch VCCI không chỉ nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, đạo đức kinh doanh và những đóng góp thiết thực cho xã hội.