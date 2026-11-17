Ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, kiêm Chủ tịch Piaggio khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn ảnh: Piaggio)

Đối với những thương hiệu có giá trị thiết kế và bản sắc riêng như Piaggio, bảo vệ thương hiệu không chỉ là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, mà còn là bảo vệ quyền lợi của khách hàng và môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn gọn với ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, kiêm Chủ tịch Piaggio khu vực châu Á-Thái Bình Dương xoay quanh trách nhiệm của nhà sản xuất, giải pháp chống hàng giả, hàng nhái và sự đồng hành của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng.

Phóng viên: Thưa ông Gianluca Fiume, nạn hàng giả, hàng nhái và sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang thật sự trở thành vấn nạn của nhiều doanh nghiệp. Với một thương hiệu nổi tiếng, có lịch sử lâu đời như Piaggio, vấn nạn này có tác động như thế nào?

Ông Gianluca Fiume: Thương hiệu Piaggio, như bạn đã thấy, không đơn thuần chỉ là cái tên hay biểu tượng gắn trên sản phẩm mà là kết quả của nhiều thập kỷ đầu tư có chiều sâu vào thiết kế, công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Với Vespa, giá trị thương hiệu còn gắn liền với phong cách thiết kế đặc trưng và di sản văn hóa đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Tôi cho rằng, khi sản phẩm có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thiệt hại không chỉ ở doanh thu hay uy tín của doanh nghiệp. Người tiêu dùng mua phải sản phẩm là phương tiện giao thông mà kém chất lượng, đồng nghĩa với việc mua luôn cả những rủi ro tiềm ẩn về sự an toàn của chính bản thân mình trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.

Phóng viên: Bằng cảm quan, có thể thấy, khá nhiều sản phẩm xe máy trên thị trường có hình dáng giống nhau, đặc biệt trong phân khúc xe tay ga. Ông có thể cho biết, làm cách nào tách bạch giữa sự tương đồng về thiết kế, cạnh tranh hợp pháp và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Ông Gianluca Fiume: Đây là vấn đề cần được xem xét thấu đáo, dựa trên các quy định pháp luật và bằng chứng cụ thể. Trong thị trường cạnh tranh, hoàn toàn cho phép các nhà sản xuất cùng phát triển sản phẩm, phục vụ một nhóm khách hàng hoặc theo đuổi những xu hướng thiết kế nhất định. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ điều này với hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu, sao chép các yếu tố thiết kế được bảo hộ hoặc tạo ra sự nhầm lẫn khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguồn gốc thương mại của sản phẩm.

Đối với những thương hiệu như Vespa, thiết kế được coi là thành tố quan trọng tạo nên bản sắc. Việc bảo vệ những giá trị này đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động đăng ký, quản lý và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại từng thị trường. Tôi cho rằng, không nên chỉ dựa vào cảm nhận về sự giống nhau để đưa ra kết luận, mỗi trường hợp cần được đánh giá khách quan, dựa trên phạm vi bảo hộ, đặc điểm sản phẩm và quy định pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp cũng không nên chỉ chạy theo, xử lý những sự vụ riêng lẻ, mà cần xây dựng cơ chế phòng ngừa, chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Phóng viên: Theo ông, với Piaggio, bảo hành và hậu mãi có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng?

Ông Gianluca Fiume: Một thương hiệu muốn phát triển bền vững cần duy trì mối quan hệ lâu dài với người sử dụng, thông qua dịch vụ kỹ thuật và sự minh bạch khi giải quyết các vấn đề phát sinh. Đối với Piaggio, trách nhiệm của nhà sản xuất vẫn chưa kết thúc khi chiếc xe được bàn giao cho khách hàng. Khách hàng mua xe máy không chỉ quan tâm thiết kế hay khả năng vận hành, mà còn cần được tư vấn sử dụng, bảo dưỡng định kỳ, tiếp cận phụ tùng phù hợp và nhận được sự hỗ trợ khi phương tiện cần kiểm tra, sửa chữa. Một chính sách hậu mãi tốt không chỉ giải quyết sự cố mà còn giúp khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro. Sự hài lòng và niềm tin của người sử dụng chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của thương hiệu.

Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn hoàn thiện sản phẩm tại nhà máy là cách Piaggio hiện thực hóa cam kết đầu tư chiều sâu vào công nghệ, thiết kế và đặt sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu.

Phóng viên: Trường hợp khách hàng không may mua phải sản phẩm giả, làm nhái, trách nhiệm của Piaggio sẽ được xác định như thế nào?

Ông Gianluca Fiume: Nếu khách hàng mua phải sản phẩm giả mạo, không thuộc hệ thống phân phối chính thức, việc xác định trách nhiệm và khả năng áp dụng bảo hành cần dựa trên hồ sơ cụ thể, quy định pháp luật và các cam kết đã được công bố. Khách hàng không nên mặc nhiên cho rằng sản phẩm có thiết kế tương đồng là sẽ được nhà sản xuất bảo hành. Còn từ phía doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin minh bạch, hỗ trợ xác minh trong phạm vi trách nhiệm và hướng dẫn khách hàng tìm đến cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm. Sự minh bạch trong quá trình xử lý khiếu nại chính là cách để doanh nghiệp chứng minh trách nhiệm của mình.

Phóng viên: Cuối cùng, ông có nhắn gửi thông điệp gì tới người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mô tô, xe máy Việt Nam?

Ông Gianluca Fiume: Tôi cho rằng, một thị trường phát triển bền vững phải được xây dựng trên niềm tin, minh bạch và cạnh tranh công bằng. Người tiêu dùng nên chủ động tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, lựa chọn kênh mua hàng đáng tin cậy và yêu cầu cung cấp thông tin rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu hàng giả hoặc hành vi gian lận, khách hàng nên cân nhắc phản ánh qua các kênh phù hợp. Với doanh nghiệp, việc đầu tư thiết kế, công nghệ và chất lượng cần đi đôi với trách nhiệm bảo vệ tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, không doanh nghiệp nào có thể xây dựng uy tín lâu dài nếu chỉ chú trọng khâu bán hàng mà xem nhẹ trách nhiệm sau bán hàng.

Và với toàn thị trường, tôi tin rằng khi quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và khách hàng được bảo vệ tốt hơn, đó cũng là nền tảng để những thương hiệu theo đuổi chất lượng, đổi mới sáng tạo và tiếp tục tạo dựng niềm tin lâu dài tại Việt Nam.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!