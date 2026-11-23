Hạ tầng AI hút gần 2.400 tỷ USD

Theo Gartner, tổng chi tiêu AI toàn cầu dự kiến đạt 4.050 tỷ USD năm 2027, tăng 47,5% so với năm 2026. Trong đó, hạ tầng AI chiếm 2.397 tỷ USD, tăng 53% so với mức 1.563 tỷ USD của năm trước. Mức đầu tư cho hạ tầng AI tương đương 59,2% tổng chi tiêu AI toàn cầu, đưa hạ tầng trở thành phân khúc thu hút vốn đầu tư lớn nhất thị trường, vượt xa phần mềm và dịch vụ. Máy chủ tối ưu hóa cho AI là nhóm thiết bị có mức đầu tư cao nhất. Gartner dự báo chi tiêu cho phân khúc này tăng từ 527,6 tỷ USD năm 2026 lên 957,2 tỷ USD năm 2027, tương đương mức tăng 81,4%.

Chi tiêu AI toàn cầu theo từng phân khúc thị trường giai đoạn 2026–2027, Đơn vị: tỷ USD. Nguồn: Gartner, tháng 11/2026.

Quá trình mở rộng đầu tư xuất phát từ hoạt động phát triển hạ tầng AI của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn và các nhà cung cấp đám mây chuyên biệt. Nhu cầu xử lý các tác vụ suy luận ngày càng tăng, cùng với những mô hình huấn luyện đòi hỏi năng lực tính toán lớn hơn, tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào máy chủ và trung tâm dữ liệu. Ông John-David Lovelock, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu của Gartner, cho biết nhu cầu mở rộng các tác vụ suy luận nhanh hơn dự kiến, kết hợp với yêu cầu tính toán ngày càng cao trong quá trình huấn luyện, đang thúc đẩy chi tiêu cho hạ tầng AI trên toàn cầu. Làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI cho thấy năng lực tính toán đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định khả năng phát triển và triển khai AI. Doanh nghiệp muốn mở rộng ứng dụng AI cần tính toán đồng bộ khả năng xử lý dữ liệu, lưu trữ, kết nối và chi phí vận hành hệ thống.

AI tạo sinh và AI tác nhân mở ra nhu cầu mới

Đầu tư AI đang mở rộng sang cả lĩnh vực phần mềm và dịch vụ. Gartner dự báo chi tiêu toàn cầu cho phần mềm AI đạt 649 tỷ USD năm 2027, tăng 42% so với mức 458 tỷ USD năm 2026. Trong khi đó, chi tiêu cho dịch vụ AI dự kiến tăng 29,5%, từ 576 tỷ USD lên 746 tỷ USD. Trong nhóm phần mềm, tác nhân AI và trợ lý AI có tốc độ tăng trưởng cao. Gartner dự báo chi tiêu cho phân khúc này tăng từ 30 tỷ USD năm 2026 lên 67 tỷ USD năm 2027. Chi tiêu cho các mô hình AI tạo sinh tăng từ 28 tỷ USD lên 51 tỷ USD. Phần mềm an ninh mạng ứng dụng AI cũng tăng từ 51 tỷ USD lên 86 tỷ USD.

Mức chi tiêu dự kiến phản ánh việc doanh nghiệp đang mở rộng ứng dụng AI trong phần mềm quản trị, công cụ làm việc và quy trình vận hành. Nhu cầu cũng tăng đối với các nền tảng giúp tổ chức quản lý, giám sát và kiểm soát AI trên nhiều bộ phận. Theo Gartner, các nhà cung cấp dịch vụ đang hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI thông qua tư vấn chiến lược, chuẩn bị dữ liệu, tích hợp hệ thống và triển khai. Các hãng phần mềm cũng tăng cường bổ sung tính năng AI vào sản phẩm hiện có, đồng thời phát triển nền tảng mới để quản lý và điều hành AI trong tổ chức.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xác định rõ mục tiêu trước khi đầu tư. Việc mua sắm phần mềm hoặc triển khai mô hình AI sẽ khó tạo ra hiệu quả nếu dữ liệu chưa được chuẩn hóa, các hệ thống chưa kết nối và tổ chức thiếu cơ chế kiểm soát kết quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Gartner dự báo doanh thu thị trường mô hình AI tạo sinh đạt 51 tỷ USD trong năm 2027, tăng 82% so với năm 2026. Nhu cầu tăng khi doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI tác nhân, xử lý nhiều dạng dữ liệu và triển khai các hệ thống có khả năng thực hiện quy trình nghiệp vụ phức tạp. Chi tiêu cho các mô hình AI chuyên biệt theo từng lĩnh vực được dự báo tăng 99% trong năm 2027. Dù vậy, các mô hình AI tạo sinh nền tảng vẫn chiếm 81% tổng chi tiêu của thị trường mô hình AI.

Theo Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu của Gartner, các mô hình nền tảng tiếp tục cung cấp năng lực xử lý cho hệ sinh thái tác nhân AI, mô hình chuyên ngành và các ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Trong khi đó, mô hình chuyên biệt giúp doanh nghiệp nâng cao độ chính xác và khả năng đáp ứng yêu cầu riêng của từng lĩnh vực. Doanh nghiệp cần lựa chọn mô hình dựa trên mục tiêu nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu, yêu cầu bảo mật và chi phí vận hành. Mô hình có năng lực lớn nhất chưa chắc phù hợp nhất. Với những tổ chức chỉ cần giải quyết một nhóm nhiệm vụ cụ thể, mô hình chuyên biệt có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế.

Thị trường phần mềm AI vượt mốc 200 tỷ USD năm 2026

Dự báo chi tiêu AI của Gartner cũng cho thấy thị trường phần mềm đang mở rộng. Theo công bố ngày 10/11/2026, Omdia dự báo doanh thu phần mềm AI toàn cầu vượt 200 tỷ USD trong năm 2026, gấp đôi mức năm 2024.

Omdia dự báo doanh thu AI tạo sinh tăng 139% trong năm 2026 khi doanh nghiệp mở rộng sử dụng trợ lý AI, công cụ lập trình và các tính năng AI tích hợp trong phần mềm kinh doanh. AI tác nhân cũng tăng nhanh dù xuất phát từ quy mô doanh thu nhỏ hơn. Tăng trưởng diễn ra trên nhiều phân khúc của thị trường AI. Doanh thu hằng năm của một số nhà cung cấp mô hình nền tảng hàng đầu tăng gấp 3 đến 10 lần. Các dịch vụ đám mây AI của những nhà cung cấp quy mô lớn cũng ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số. Trong khi đó, các hãng phần mềm doanh nghiệp đẩy mạnh cạnh tranh bằng cách tích hợp tính năng AI vào sản phẩm hiện có hoặc phát triển những sản phẩm mới lấy AI làm nền tảng.

Nguồn: Omdia

Omdia dự báo thị trường phần mềm AI duy trì tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 30% trong giai đoạn 2025-2031. AI tác nhân được dự báo là phân khúc tăng nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 104%. Đến năm 2028, doanh thu từ phần mềm AI tạo sinh có thể vượt phần mềm AI dự báo, trở thành phân khúc có doanh thu lớn nhất thị trường. Ông Neil Dunay, chuyên gia dự báo thị trường chính của Omdia, nhận định ranh giới giữa AI tạo sinh và AI tác nhân có thể ngày càng mờ nhạt khi trợ lý AI chuyển từ phản hồi yêu cầu sang tự thực hiện nhiều bước công việc. Theo ông, thị trường có thể được phân chia rõ hơn dựa trên mức độ tự chủ của hệ thống, thay vì cách gọi AI tạo sinh hay AI tác nhân như hiện nay.

Omdia lưu ý doanh thu phần mềm AI trong báo cáo chỉ tính phần giá trị do công nghệ AI đóng góp vào sản phẩm, thay vì toàn bộ giá trị của giải pháp phần mềm. Vì vậy, số liệu của Omdia không thể so sánh trực tiếp với khoản chi tiêu cho phần mềm AI mà Gartner công bố, do hai tổ chức sử dụng phạm vi thống kê và phương pháp đo lường khác nhau.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước làn sóng đầu tư AI?

Dự báo của Gartner về quy mô đầu tư cùng số liệu tăng trưởng doanh thu do Omdia công bố cho thấy thị trường AI đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng tính toán, mô hình AI, phần mềm đến dịch vụ triển khai. Trước xu hướng này, doanh nghiệp cần xem AI là một năng lực công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị. Việc ứng dụng AI cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của tổ chức, thay vì chỉ dùng một vài công cụ để hỗ trợ từng công việc.

Trước hết, doanh nghiệp cần xác định những khâu có thể ứng dụng AI và lượng hóa hiệu quả dự kiến trước khi quyết định đầu tư. Các chỉ tiêu như thời gian xử lý công việc, chi phí vận hành, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ và tỷ lệ sai sót sẽ giúp tổ chức đánh giá mức độ cải thiện sau khi đưa công nghệ vào sử dụng. Chẳng hạn, nếu ứng dụng AI để xử lý dữ liệu hoặc tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp cần xác định rõ thời gian tiết kiệm được, chi phí giảm xuống và chất lượng phục vụ thay đổi ra sao. Việc đặt ra mục tiêu cụ thể giúp tổ chức lựa chọn đúng công nghệ, phân bổ ngân sách phù hợp và tránh đầu tư theo phong trào mà chưa xác định được hiệu quả kinh doanh.

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Cùng với mục tiêu đầu tư, doanh nghiệp cần rà soát hạ tầng công nghệ và chất lượng dữ liệu hiện có để xác định hệ thống có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của ứng dụng AI hay không. Máy chủ, hệ thống lưu trữ, điện toán đám mây và mạng kết nối phải bảo đảm năng lực xử lý, nhất là khi doanh nghiệp triển khai các mô hình cần lượng dữ liệu lớn hoặc thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc. Dữ liệu đầu vào cũng cần được chuẩn hóa, kiểm tra độ chính xác và phân quyền truy cập trước khi đưa vào huấn luyện hoặc vận hành mô hình. Nếu dữ liệu thiếu nhất quán, không được cập nhật hoặc chứa thông tin sai lệch, hệ thống AI có thể tạo ra kết quả thiếu chính xác; trong khi việc phân quyền lỏng lẻo còn làm tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ và thông tin khách hàng.

Một vấn đề khác doanh nghiệp cần tính đến là tổng chi phí trong suốt vòng đời của hệ thống AI. Khoản đầu tư thực tế không dừng ở tiền mua phần mềm hay mô hình, mà còn bao gồm máy chủ, năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối, tích hợp với hệ thống hiện có, bảo trì, bảo mật và đào tạo nhân lực. Những chi phí này có thể tăng lên khi số lượng người dùng, khối lượng dữ liệu và phạm vi ứng dụng AI mở rộng. Vì vậy, doanh nghiệp cần so sánh giữa phương án tự đầu tư hạ tầng với việc thuê dịch vụ AI có sẵn. Với những ứng dụng quy mô nhỏ, chưa cần xử lý dữ liệu lớn hoặc không đòi hỏi mô hình chuyên biệt, sử dụng dịch vụ bên ngoài có thể giúp tiết kiệm chi phí và giảm yêu cầu về nhân lực kỹ thuật.

Doanh nghiệp cũng cần xây dựng quy định quản lý và giám sát AI ngay từ khi triển khai, trong đó xác định rõ những công việc được phép giao cho hệ thống, những quyết định cần có con người kiểm tra và cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm khi AI đưa ra kết quả sai. Yêu cầu này càng quan trọng khi các trợ lý AI chuyển từ trả lời câu hỏi sang tự thực hiện nhiều bước công việc, truy cập dữ liệu và phối hợp giữa các ứng dụng. Nếu không xác định rõ phạm vi hoạt động và trách nhiệm kiểm soát, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi xử lý sai sót, bảo vệ thông tin hoặc xác định trách nhiệm đối với những quyết định do AI hỗ trợ.

Dự báo chi tiêu cho hạ tầng AI toàn cầu đạt gần 2.400 tỷ USD năm 2027 đặt ra yêu cầu Việt Nam phải chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng công nghệ và các điều kiện phát triển liên quan. Quy hoạch trung tâm dữ liệu cần gắn với khả năng cung cấp năng lượng, mở rộng mạng viễn thông, bảo đảm an toàn thông tin và đào tạo nhân lực công nghệ. Đây là những yếu tố quyết định khả năng xây dựng, vận hành và mở rộng các hệ thống AI trong nước.

Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng tính toán, dữ liệu và dịch vụ AI với chi phí phù hợp, nhất là những doanh nghiệp chưa đủ nguồn lực tự đầu tư hệ thống. Các quy định về bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng và trách nhiệm của tổ chức triển khai AI cũng cần được làm rõ. Khi các hệ thống AI có khả năng tự thực hiện nhiều công việc và xử lý những quy trình phức tạp, cơ chế giám sát và xác định trách nhiệm khi xảy ra sai sót càng cần chặt chẽ.

Với Việt Nam, dự báo của Gartner và Omdia cung cấp cơ sở để doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách đánh giá quy mô, tốc độ phát triển và hướng dịch chuyển của thị trường AI toàn cầu. Cơ hội tham gia chuỗi giá trị này trải rộng từ phát triển trung tâm dữ liệu, cung cấp dịch vụ điện toán, xây dựng phần mềm, tích hợp hệ thống đến phát triển mô hình AI chuyên ngành và đào tạo nhân lực. Để nắm bắt những cơ hội đó, Việt Nam cần phát huy năng lực công nghệ trong nước, nâng cao chất lượng nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị trong chuỗi cung ứng AI.

Với dự báo tổng chi tiêu AI toàn cầu đạt 4.050 tỷ USD năm 2027 của Gartner, doanh nghiệp cần chuyển trọng tâm từ câu hỏi có nên ứng dụng AI sang việc chuẩn bị những gì để khai thác công nghệ này hiệu quả. Khả năng tổ chức dữ liệu, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và kiểm soát hoạt động của hệ thống sẽ quyết định AI có giúp doanh nghiệp tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo ra giá trị kinh tế hay không.