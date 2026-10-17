Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm có thể được chọn phương pháp tính thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ thuế và kế toán theo hướng giảm chi phí tuân thủ, luật hóa các quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 và phù hợp Kết luận số 18-KL/TW về xây dựng hệ thống thuế hiện đại, hạn chế lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thuế.

Dự thảo bổ sung quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm đối với doanh nghiệp và cá nhân cư trú, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Đồng thời, tiếp tục quy định chế độ kế toán, thủ tục thuế đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tạo thuận lợi cho hoạt động và khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế TNDN trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh với mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế trong kỳ theo thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất hoặc doanh thu nhân (x) với tỷ lệ % theo quy định của pháp luật về thuế TNDN và thuế TNCN.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN và công nghệ cao.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán và các thủ tục hành chính về thuế đơn giản theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Để thực hiện chủ trương trên, Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 như sau: “b) Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng (thay cho mức 03 tỷ đồng) được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tính thuế theo doanh thu nhân (x)với tỷ lệ % do Chính phủ quy định".

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 của Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2026/QH16 như sau: "3. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều này đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế. Doanh thu tính thuế và thuế suất được xác định như sau:

a) Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phân phối, cung cấp hàng hoá: thuế suất 0,5%;

c) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: thuế suất 5%;

d) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất 1,5%;

đ) Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số: thuế suất 5%;

e) Hoạt động kinh doanh khác: thuế suất 1%".