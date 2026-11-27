Chiều 27/11 tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức Chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư kinh doanh.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thúy Hiền/Bnews/Vnanet.vn

Phát biểu tại Chương trình, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, sau hợp nhất, Cà Mau không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường. Những công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, cùng định hướng phát triển các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia những chuỗi giá trị mới.

Trong khi đó, Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất Cà Mau.

“Hai bên sẽ cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách sản phẩm và kế hoạch cung ứng; hướng tới những hợp đồng ổn định, thay vì chỉ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong các dịp hội chợ. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Về đầu tư, Cà Mau trân trọng mời gọi các doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ giống, vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm; nghiên cứu cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược. Tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư, tạo liên kết với doanh nghiệp và người dân địa phương, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Về du lịch và dịch vụ, tỉnh Cà Mau mong muốn các doanh nghiệp hai địa phương phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch kết nối sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng phù hợp; hợp tác với các đối tác Hà Nội trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

“Tỉnh Cà Mau cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Những khó khăn thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét”, Phó Chủ tịch Thường trực, ông Lâm Văn Bi cho hay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thúy Hiền/Bnews/Vnanet.vn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, chương trình hôm nay tiếp tục cụ thể hóa những nội dung hợp tác đã thống nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, tôi cho rằng hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Để thực hiện tốt các nội dung hợp tác, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Lưu đề nghị đối với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn: chủ động cụ thể hóa các thỏa thuận thành kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung công việc, cơ quan đầu mối, đơn vị thực hiện, tiến độ và sản phẩm cụ thể; tăng cường trao đổi thông tin, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả và kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, đối với các hiệp hội và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, cần phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp nhu cầu hợp tác, giới thiệu đối tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đối với cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn những cơ hội hợp tác khả thi, phù hợp năng lực và nhu cầu thị trường; coi trọng hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME), ông Đỗ Quang Hiển Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch sáng lập Tập đoàn T&T, Chủ tịch ngân hàng TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI SHB cho biết, trên nền tảng hợp tác giữa hai địa phương, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội để doanh nghiệp Hà Nội và Cà Mau cùng phát triển. Cà Mau có thế mạnh về thủy sản, kinh tế biển, du lịch sinh thái; Hà Nội có thị trường tiêu thụ lớn, mạng lưới phân phối, doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học và cơ sở đào tạo. Những lợi thế bổ sung cho nhau này cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác.

“Tôi đề nghị các đơn vị xác định đầu mối phối hợp; lập danh mục doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu hợp tác; tổ chức kết nối theo từng ngành hàng. HANOISME sẵn sàng làm cầu nối, giới thiệu đối tác và tổng hợp vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền. Hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những đơn hàng, dự án khả thi và việc làm cho người lao động”, ông Đỗ Quang Hiển cho biết.

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại. Ảnh: Thúy Hiền/Bnews/Vnanet.vn

Tại Chương trình, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhằm phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp nhằm lan tỏa hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch đặc sắc của Cà Mau đến người dân, du khách Thủ đô và các địa phương trong cả nước; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành.