Ký kết hợp tác giữa các đơn vị của Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau.

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, sau hợp nhất, Cà Mau không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường. Những công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, cùng định hướng phát triển các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia những chuỗi giá trị mới.

Trong khi đó, Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất Cà Mau.

Hai bên sẽ cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách sản phẩm và kế hoạch cung ứng; hướng tới những hợp đồng ổn định, thay vì chỉ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong các dịp hội chợ. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Về đầu tư, Cà Mau trân trọng mời gọi các doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ giống, vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm; nghiên cứu cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược. Tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư, tạo liên kết với doanh nghiệp và người dân địa phương, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau.

Về du lịch và dịch vụ, tỉnh Cà Mau mong muốn các doanh nghiệp hai địa phương phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch kết nối sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng phù hợp; hợp tác với các đối tác Hà Nội trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Cà Mau cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Những khó khăn thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Tại Chương trình, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhằm phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp nhằm lan tỏa hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch đặc sắc của Cà Mau đến người dân, du khách Thủ đô và các địa phương trong cả nước; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành.