Doanh nghiệp bước đầu đón nhận khoản vay giảm lãi suất

Lãi suất cho vay giảm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vốn, bổ sung nguồn lực sản xuất trong mùa cao điểm cuối năm (Ảnh: PL).

Cuối tháng 10, Công ty Cổ phần Thép Tôn Việt Phát nhận được thông báo giảm lãi suất cho vay từ một số ngân hàng. Theo bà Phạm Thị Hải, Giám đốc Tài chính công ty, mức giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống còn 6,1%/năm, gần tương đương mặt bằng năm 2025. Bà Hải cho biết mức lãi suất mới giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

LÃI SUẤT GIẢM ĐÚNG MÙA CAO ĐIỂM SẢN XUẤT

“Khoản tiền tiết kiệm được từ chi phí lãi vay sẽ được chúng tôi tiếp tục tái đầu tư, mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm và Tết đang đến gần, khoản tiết kiệm này cũng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để chi trả cho người lao động”, bà Hải chia sẻ.

Theo bà Hải, ngành thép năm nay gặp nhiều khó khăn tại thị trường nội địa, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, nhờ có nguồn đơn hàng xuất khẩu, công ty dự kiến lượng đơn hàng trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor, bà Trần Phương Linh, Trưởng ban Tài chính, cho biết doanh nghiệp cũng đã nhận được thông báo giảm lãi suất từ các ngân hàng đang có quan hệ tín dụng, với mức giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm phần trăm.

Bà Trần Phương Linh, Trưởng ban Tài chính, CTCP Tập đoàn Austdoor

“Cuối năm là mùa cao điểm hoàn tất các công trình xây dựng. Doanh nghiệp cần lượng vốn lớn và phải xoay vòng nhanh để mua nguyên vật liệu, đáp ứng tiến độ công trình và chuẩn bị tái đầu tư cho năm mới. Sau một giai đoạn khó khăn vì lãi suất liên tục tăng, việc giảm lãi suất vào thời điểm này có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh và cải thiện chế độ cho người lao động. Đây cũng là lúc doanh nghiệp vừa phải nỗ lực hoàn thành kế hoạch tăng trưởng năm 2026, vừa chuẩn bị cho mục tiêu tăng tốc trong năm 2027. Vì vậy, chúng tôi rất trân trọng việc điều chỉnh lãi suất kịp thời này”.

Nhu cầu vốn xoay vòng của Austdoor thường ở mức 300 - 400 tỷ đồng mỗi tháng, nhưng có thể tăng lên 500 - 600 tỷ đồng trong mùa xây dựng cao điểm cuối năm. Đây là thời điểm doanh nghiệp cần lượng vốn lớn để hoàn tất các công trình, thanh toán nguyên vật liệu đầu vào và chuẩn bị nguồn lực cho năm tiếp theo.

Theo bà Linh, việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí vốn mỗi tháng, qua đó có thêm nguồn lực tái đầu tư và cải thiện lợi ích cho người lao động.

“Việc giảm lãi suất tác động rất tích cực, giúp chúng tôi ổn định chi phí vốn đầu vào, tạo tiền đề để giữ ổn định giá bán đầu ra. Nhờ đó, khách hàng cũng được hưởng lợi vì không phải chịu áp lực tăng giá”, bà Linh cho biết.

Austdoor dự kiến tăng trưởng khoảng 35% trong năm 2026 và đặt mục tiêu tương tự, thậm chí cao hơn trong năm 2027 nếu lãi suất tiếp tục giảm hoặc duy trì ổn định ở mức hiện nay.

DƯ ĐỊA GIẢM LÃI SUẤT PHÂN HOÁ THEO CHI PHÍ VỐN VÀ BIÊN LÃI THUẦN

Theo cập nhật của VnEconomy, đến cuối tháng 10/2026, ít nhất 22 ngân hàng thương mại đã công bố giảm lãi suất cho vay, với mức giảm phổ biến 1,5 - 2 điểm phần trăm/năm. Trong đó, 15 ngân hàng đưa ra các gói tín dụng ưu đãi có tổng hạn mức hơn 451.000 tỷ đồng.

Các chương trình chủ yếu tập trung vào vốn vay ngắn hạn dưới 6 tháng phục vụ sản xuất kinh doanh. Phần lớn ưu đãi áp dụng cho khoản giải ngân mới, thay vì tự động điều chỉnh lãi suất đối với dư nợ hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc MB, cho biết ngân hàng chủ động triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ.

Đáng chú ý, MB áp dụng giảm lãi suất đối với cả khoản vay mới và khoản vay hiện hữu.

“Đối với các khoản vay hiện hữu, khi đến kỳ điều chỉnh lãi suất, MB sẽ chủ động thực hiện giảm lãi suất, khách hàng không cần phải thực hiện thêm các thủ tục hành chính”, ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, tính đến cuối tháng 10, sau điều chỉnh giảm, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân của MB ở mức khoảng 8 - 9%/năm, trong khi lãi suất cho vay trung hạn ở mức 9 - 10%/năm.

Theo Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), việc mở rộng giảm lãi suất sang dư nợ hiện hữu sẽ làm tăng đáng kể phạm vi tác động của chính sách so với các chương trình chỉ áp dụng cho khoản giải ngân mới.

Tuy nhiên, việc giảm lãi suất cho các khoản vay hiện hữu cũng gây áp lực lên biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng. Theo giới phân tích, áp lực này có thể xuất hiện ngay từ quý 4/2026 do lãi suất cho vay giảm mạnh, trong khi chi phí huy động vốn chưa giảm tương ứng.

Áp lực này không đồng đều giữa các nhóm ngân hàng. Theo số liệu FiinRatings công bố ngày 30/10, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) có biên lãi ròng (NIM) bình quân 2,8% trong nửa đầu năm 2026, với chi phí vốn 3,5%. Nhóm bốn ngân hàng thương mại cổ phần lớn gồm ACB, MB, Techcombank và VPBank có NIM cao nhất, đạt 3,9%, với chi phí vốn 4,3%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần còn lại có NIM thấp nhất, chỉ 2,4%, nhưng chi phí vốn cao nhất, lên tới 5,3%.

Với nhóm ngân hàng có chi phí vốn cao nhưng biên lãi thuần thấp, việc giảm lãi suất cho vay sẽ khó khăn hơn, nhất là khi mức giảm được áp dụng cho cả dư nợ hiện hữu.