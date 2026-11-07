Doanh nghiệp biến cơ hội thị trường thành đơn hàng xuất khẩu

Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD. (Ảnh: TTXVN)

Theo số liệu từ Cục Thống kê vừa công bố, 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Thực tế cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Bàn luận về một số vấn đề cốt lõi chung quanh việc lựa chọn các nhóm hàng xuất khẩu triển vọng trong năm 2027, từ góc nhìn của chuyên gia về xuất khẩu, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu Vietgo cho biết: "Việt Nam đang có 3 lợi thế quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu là môi trường chính trị, kinh tế vĩ mô ổn định; vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động vận tải quốc tế và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA)".

Trong số đó, lợi thế mạng lưới FTA đã tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường với ưu đãi thuế quan khi đáp ứng các quy định liên quan. Vị trí địa lý thuận lợi cùng hệ thống cảng biển cũng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các tuyến vận tải quốc tế, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí logistics.

"Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu năm 2027 sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, xung đột địa chính trị tại một số khu vực, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu dùng thiết yếu và hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng", ông Việt chia sẻ.

Theo Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu Vietgo Nguyễn Tuấn Việt, nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu, nguyên liệu sản xuất và vật liệu xây dựng được dự báo sẽ mở ra cơ hội cho nhiều ngành hàng xuất khẩu trong năm 2027.

Trước bối cảnh ấy, nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu, nguyên liệu sản xuất và vật liệu xây dựng được dự báo sẽ mở ra cơ hội cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu Vietgo Nguyễn Tuấn Việt, Ấn Độ được đánh giá là thị trường tiềm năng nhờ quy mô dân số lớn và quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhu cầu phát triển hạ tầng, nhà ở và sản xuất công nghiệp tại quốc gia này cũng dần tạo dư địa cho các sản phẩm gỗ dán, ván bóc, đồ nội thất và vật liệu xây dựng. Các mặt hàng gia vị như quế, hồi, tiêu, ớt, gừng, nghệ và tỏi cũng có triển vọng tại Ấn Độ và khu vực Trung Đông.

Đối với ngành gỗ, hai nhóm sản phẩm được dự báo có triển vọng xuất khẩu gồm đồ gỗ nội thất, ngoại thất và nguyên liệu chế biến như ván bóc, gỗ dán, gỗ xẻ. Nhu cầu tại Ấn Độ và Trung Quốc được dự báo tiếp tục mở rộng, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển chuỗi cung ứng, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến và hệ thống vận chuyển. Nhóm vật liệu xây dựng cũng có triển vọng nhờ nhu cầu phát triển hạ tầng và tái thiết sau xung đột tại một số thị trường.

Đối với lĩnh vực nông sản, cà-phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, trái cây tươi và trái cây chế biến tiếp tục được đánh giá giàu triển vọng xuất khẩu.

Ngoài ra, các sản phẩm nhựa, giấy, bao bì, dệt may, giày dép và linh kiện công nghiệp có thêm cơ hội khi chuỗi cung ứng quốc tế tiếp tục điều chỉnh. Ngành dệt may cần chủ động nguồn nguyên phụ liệu trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và đáp ứng quy tắc xuất xứ để tận dụng hiệu quả ưu đãi từ các FTA.

Giữa bối cảnh thương mại toàn cầu có không ít biến động, những doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường, kiểm soát chi phí và đáp ứng tốt yêu cầu từ phía đối tác sẽ có nhiều cơ hội gia tăng thị phần xuất khẩu.

"Cùng với các giải pháp hỗ trợ, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu khách hàng, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu và tận dụng hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm đối tác", ông Nguyễn Tuấn Việt nói thêm.