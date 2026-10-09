Doanh nghiệp 'bắt tay' quảng bá điểm đến du lịch nông nghiệp, nông thôn

Đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tham gia ký kết hợp tác phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Tư vấn quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp (Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện Công ty TNHH du lịch Bắc Trung Nam Bản Việt; chủ cơ sở homestay Mr.BA; Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Sông Hoàng.

Trung tâm Tư vấn quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn với Công ty TNHH giáo dục trải nghiệm và dịch vụ du lịch Sao Việt; Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Đạt.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS, Công ty TNHH giáo dục trải nghiệm và dịch vụ du lịch Sao Việt và chủ khách sạn Grand Hyams Hotel, Quy Nhơn Beach đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua chương trình hợp tác được ký kết ngày 9-10, các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành cam kết phối hợp quảng bá văn hóa đặc trưng, điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn Việt Nam; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa với phát triển du lịch nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác doanh nghiệp là sự cụ thể hoá giá trị từ các hoạt động thuộc Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Ông Tiến kỳ vọng, thông qua các hợp tác được ký kết sẽ giúp lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa cũng như các điểm đến đặc trưng. Ở đó, các bên liên quan sẽ cùng nhau chia sẻ lợi ích và tạo ra giá trị thiết thực, hướng tới kết nối du lịch ba miền Bắc Trung Nam và thúc đẩy phát triển bền vững du lịch nông nghiệp, nông thôn.