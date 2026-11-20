Dòng tiền vay mới tăng gần 16%, tập trung ở nhóm doanh nghiệp lớn

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 77 doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổng tiền thu từ đi vay trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 248.300 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước và cao gấp hơn hai lần mức ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2024.

Dòng tiền vay mới tập trung lớn ở nhóm doanh nghiệp dẫn đầu. Top 10 doanh nghiệp có tiền thu từ đi vay cao nhất ghi nhận tổng cộng khoảng 212.900 tỷ đồng, chiếm gần 86% tổng giá trị của toàn nhóm.

Vinhomes (Mã: VHM) là doanh nghiệp có dòng tiền thu từ đi vay lớn nhất với khoảng 142.700 tỷ đồng, chiếm gần 58% tổng tiền vay mới. Xếp sau là Tập đoàn Sunshine (Mã: KSF) với khoảng 12.500 tỷ đồng; Becamex (Mã: BCM) với 10.900 tỷ đồng; Khang Điền (Mã: KDH) với 9.700 tỷ đồng; Novaland (Mã: NVL) với 8.600 tỷ đồng…

Nhiều doanh nghiệp đã trả hàng nghìn tỷ đồng nợ gốc

Ở chiều ngược lại, tổng tiền trả nợ gốc vay của nhóm doanh nghiệp có dữ liệu khoảng 138.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Khoản này cũng tăng đáng kể so với mức 90.300 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024.

Vinhomes tiếp tục đứng đầu danh sách với khoảng 48.400 tỷ đồng tiền nợ gốc đã trả. Sunshine xếp thứ hai với 17.200 tỷ đồng, tiếp đến là Novaland với 8.900 tỷ đồng, Becamex với 8.600 tỷ đồng; Tín Nghĩa (TID) khoảng 8.300 tỷ đồng…

Bên cạnh nghĩa vụ trả nợ gốc, chi phí đi vay đã trả của nhóm doanh nghiệp có dữ liệu khoảng 26.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn gấp đôi mức ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024.

Vinhomes tiếp tục là doanh nghiệp đã trả lãi vay nhiều nhất với khoảng 10.000 tỷ đồng. Novaland đứng thứ hai với 3.700 tỷ đồng, tiếp đến là Sunshine với 2.800 tỷ đồng, Kinh Bắc với 2.300 tỷ đồng, Becamex khoảng 1.900 tỷ đồng…

Nếu tính phần chênh lệch giữa tiền thu từ đi vay với tiền trả nợ gốc và chi phí đi vay đã trả, nhóm doanh nghiệp bất động sản trên sàn ghi nhận khoảng 83.500 tỷ đồng thu về còn lại. Con số này tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước và cao gấp khoảng 10 lần mức của 9 tháng đầu năm 2024.

Vinhomes ghi nhận dòng tiền thu về còn lại lớn nhất với khoảng 84.300 tỷ đồng. Xếp sau là Khang Điền với 4.700 tỷ đồng, Taseco Land với 3.000 tỷ đồng, CEO Group với 2.400 tỷ đồng, Kinh Bắc với 2.300 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, có 24 doanh nghiệp ghi nhận phần chênh lệch âm khi số tiền trả nợ lớn hơn tiền đi vay. Trong đó, Sunshine âm khoảng 7.400 tỷ đồng, Novaland âm 4.000 tỷ đồng, Tín Nghĩa (TID) âm gần 1.000 tỷ đồng....

Dư nợ vay vượt 546.100 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay của 77 doanh nghiệp bất động sản trong danh sách trên 546.100 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn gấp đôi so với cuối tháng 9/2024.

Trong đó, Vinhomes là doanh nghiệp có dư nợ lớn nhất với khoảng 240.600 tỷ đồng, chiếm hơn 44% tổng dư nợ của nhóm. So với cùng kỳ năm trước, dư nợ của doanh nghiệp tăng khoảng 99.100 tỷ đồng, tương đương mức tăng 70%.

Đứng thứ hai là Novaland với khoảng 72.400 tỷ đồng, tiếp đến là Sunshine với 36.100 tỷ đồng, Kinh Bắc với 33.800 tỷ đồng và Becamex với 26.300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tiếp theo gồm Khang Điền với 17.800 tỷ đồng, Phát Đạt (Mã: PDR) với 13.600 tỷ đồng, Taseco Land với 7.700 tỷ đồng và Văn Phú với 7.600 tỷ đồng.

Xét về mức tăng tuyệt đối trong một năm, ngoài Vinhomes, Sunshine là doanh nghiệp có dư nợ tăng mạnh nhất, thêm khoảng 14.800 tỷ đồng. Novaland tăng khoảng 8.100 tỷ đồng, Khang Điền tăng 7.900 tỷ đồng, Phát Đạt tăng 7.700 tỷ đồng và Kinh Bắc tăng 6.800 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng dư nợ cao so với cùng kỳ như Phát Đạt tăng 131%, Taseco Land tăng 102% và Khang Điền tăng gần 80%. CEO Group cũng có dư nợ gấp hơn 5 lần, từ khoảng 400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng tỷ lệ cao một phần xuất phát từ nền dư nợ thấp của kỳ trước.