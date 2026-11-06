Doanh nghiệp bất động sản sở hữu máy bay 2.200 tỷ đồng kinh doanh ra sao?

Theo cơ sở dữ liệu hàng không quốc tế Planespotters, máy bay Gulfstream G700 mang số đăng ký VN-A799 được ghi nhận liên quan đến CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng. Máy bay được bàn giao vào tháng 10/2025, do CTCP Hàng không Hải Âu vận hành.

Gulfstream G700 thuộc phân khúc máy bay thương gia đường dài, có giá tham khảo khoảng 80-85 triệu USD, tương đương 2.104-2.236 tỷ đồng theo tỷ giá 26.300 đồng/USD.

Một cặp máy bay tư nhân ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Hồ Mai

Tham gia nhiều dự án bất động sản lớn

Được thành lập vào năm 2002, Tân Liên Phát Tân Cảng có tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Tiếp vận Masan. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ vận tải, sau đó chuyển trọng tâm sang bất động sản.

Trong cơ cấu cổ đông ban đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Ma San, do ông Nguyễn Đăng Quang đại diện, nắm giữ 47,8% vốn. Bên cạnh đó, ông Quang còn trực tiếp sở hữu 4,33% cổ phần, phần vốn còn lại thuộc về doanh nhân Hồ Hùng Anh.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, bà Trần Thị Thu Hiền hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Hiền cũng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Cao ốc Masterise Lumiere Office.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của Tân Liên Phát Tân Cảng là tại Công ty TNHH Đầu tư Marina Center, pháp nhân liên quan đến tòa nhà Saigon Marina IFC tại số 2 Tôn Đức Thắng, TP.HCM.

Tân Liên Phát Tân Cảng là doanh nghiệp từng sở hữu 49% vốn tại Marina Center, chủ đầu tư toà nhà Saigon Marina IFC.

Tân Liên Phát Tân Cảng từng nắm 49% vốn Marina Center, sau đó nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 99,754% trong năm 2025. Saigon Marina IFC là tòa nhà văn phòng và thương mại gồm 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, Tân Liên Phát Tân Cảng đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Marina Center. Cơ cấu sở hữu mới được ghi nhận gồm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Granted nắm 61,673% và CTCP Menas F&B nắm 38,327%.

Ngoài Saigon Marina IFC, doanh nghiệp còn xuất hiện trong nhiều giao dịch liên quan đến các dự án lớn khác.

Tại TP.HCM, năm 2015, công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát tại Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh.

Tại Hưng Yên, doanh nghiệp có hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Vinhomes tại Khu đô thị Đại An, tên thương mại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown.

Hai năm thua lỗ, nợ phải trả vượt 10.600 tỷ đồng

Tháng 9/2023, Tân Liên Phát Tân Cảng phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ, mỗi lô trị giá 2.000 tỷ đồng, tổng cộng 4.000 tỷ đồng. Các lô có lãi suất 10%/năm, kỳ hạn lần lượt 18 tháng và 36 tháng.

Doanh nghiệp đã tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng đáo hạn tháng 3/2025. Lô còn lại cũng có giá trị 2.000 tỷ đồng, đáo hạn tháng 9/2026.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 398 tỷ đồng. Đáng chú ý, báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với khoản phải thu hơn 135,7 tỷ đồng từ ông Nguyễn Đức Tuấn, liên quan đến tiền đặt cọc tìm kiếm dự án đầu tư. Kiểm toán viên chưa thu thập đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi khoản tiền này.

Sang năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục lỗ 144,07 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng từ hơn 4.525 tỷ đồng lên gần 10.666,7 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 135,7%.

Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng cuối năm 2025 khoảng 1.492 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu 2.000 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả khác lên tới hơn 7.174 tỷ đồng. Riêng chi phí phải trả ngắn hạn khác khoảng 5.193 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt khoảng 1.444,1 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên 7,39 lần.

Bất ngờ lãi gần 220 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

Sau hai năm thua lỗ, tình hình kinh doanh của Tân Liên Phát Tân Cảng đảo chiều trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 262,4 tỷ đồng, tăng khoảng 1.203% so với mức 20,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 219,6 tỷ đồng, tăng khoảng 990,4%.

Các chỉ tiêu sinh lời cũng cải thiện, với ROA tăng từ 0,3% lên 1,8% và ROE tăng từ 2,7% lên 13,2%.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt gần 1.663,7 tỷ đồng, tăng 121,2% so với kỳ trước. Trong đó, vốn góp chủ sở hữu gần 1.584,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âm hơn 332,1 tỷ đồng sang dương gần 79,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả vẫn ở mức gần 10.625,9 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6,4 lần vốn chủ sở hữu.