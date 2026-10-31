Doanh nghiệp bất động sản phía Nam nói gì khi lợi nhuận lao dốc?

Novaland lãi hơn 1.000 tỷ đồng, Bluemarq Group và An Gia giảm sâu

Một trong những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực là CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Doanh thu thuần hợp nhất quý III đạt hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng.

Theo Novaland, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao nhà ở tại các dự án Aqua City, Victoria Village và Sunrise Riverside. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận nguồn thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng bất động sản và hợp tác đầu tư.

Trái ngược với Novaland, CTCP Bluemarq Group (tiền thân là Đất Xanh Group) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III chỉ đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 98% so với mức 163,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo Bluemarq Group, nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ hoạt động bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản suy giảm, khiến lợi nhuận gộp giảm 270,07 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 13,74 tỷ đồng và 25,86 tỷ đồng, tiếp tục tạo áp lực lên kết quả kinh doanh. Dù chi phí bán hàng giảm 106,63 tỷ đồng, mức tiết giảm này vẫn không đủ bù đắp các yếu tố bất lợi.

Một khu chung cư tại TPHCM do Novaland phát triển. Ảnh: Hoàng Hà

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III đạt 270,7 tỷ đồng, tăng 119%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 85,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, chi phí đầu tư dự án BT phát sinh 112,2 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 141,4 tỷ đồng là những khoản ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh.

Một trường hợp khác ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh là CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 15,3 tỷ đồng, giảm 85,9% so với cùng kỳ.

An Gia cho biết nguyên nhân chủ yếu do doanh thu thuần và lợi nhuận gộp giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Ngược lại, lợi nhuận công ty mẹ tăng nhờ doanh thu hoạt động tài chính đạt 61,4 tỷ đồng, tăng 15,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hai doanh nghiệp đảo chiều thua lỗ, người mua nhà dè dặt vì lãi suất cao

Trong khi đó, CTCP Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 26,8 tỷ đồng, giảm 76% và lỗ sau thuế gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 24 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai lý giải kết quả suy giảm do số lượng căn hộ bàn giao trong kỳ ít hơn. Ngoài ra, việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện khiến công ty không còn nguồn thu từ hoạt động này.

Một doanh nghiệp khác cũng chuyển từ lãi sang lỗ là Thuduc House. Trong quý III, doanh thu đạt 44,52 tỷ đồng, tăng 25,6%, nhưng công ty lỗ sau thuế 2,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 84,24 tỷ đồng.

Theo Thuduc House, nguyên nhân là khoản thu nhập khác lớn liên quan đến vụ tranh chấp với cơ quan thuế được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước không còn phát sinh trong kỳ này.

Những khó khăn của doanh nghiệp cũng phần nào phản ánh "sức khoẻ" của thị trường bất động sản.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, toàn thị trường có 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới nhưng chỉ ghi nhận 12.520 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 39,3%. Trong khi nguồn cung tiếp tục được bổ sung, giá bất động sản vẫn neo cao, khiến người mua thận trọng.

MBS Research cũng nhận định mặt bằng lãi suất cao đang tạo áp lực lên sức mua và thanh khoản thị trường. Đơn vị này dự báo tỷ lệ hấp thụ trong nửa cuối năm 2026 chỉ đạt khoảng 40-50%. Dù nguồn cung được cải thiện, thị trường vẫn đối mặt với thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở và sức cầu.

Cùng nhận định về khó khăn của thị trường, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc Bluemarq Group, cho biết mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến người mua thận trọng hơn, cân nhắc kỹ trước khi quyết định giao dịch. Điều này tạo thêm thách thức cho hoạt động bán căn hộ, đất nền và môi giới, đồng thời là một trong những nguyên nhân khiến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp suy giảm trong quý vừa qua.