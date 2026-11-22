Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới, theo TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cơ hội lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản đến từ việc mở rộng không gian phát triển.

Theo đó, quá trình đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc đô thị đang tạo ra những không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và người lao động, nhất là tại các hành lang kinh tế, đô thị vệ tinh và khu vực kết nối tốt hơn với trung tâm sản xuất - dịch vụ.

Tuy nhiên, ông Đính lưu ý rằng, cần nhìn rõ bản chất của cơ hội ấy, bởi hạ tầng và quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, nhưng việc làm, thu nhập, dòng người và nhu cầu thực mới quyết định khả năng hấp thụ và sức sống của thị trường. Nếu hạ tầng đi trước nhưng việc làm và dân cư không hình thành theo kỳ vọng, nguồn cung bất động sản vẫn có thể đối mặt với khó khăn về thanh khoản.

Doanh nghiệp cần thay đổi để nắm bắt cơ hội của chu kỳ phát triển mới.

Cơ hội thứ hai là nhu cầu nhà ở có chất lượng và phù hợp khả năng chi trả. Cùng với quá trình đô thị hóa, sự dịch chuyển lao động và yêu cầu nâng cấp điều kiện sống, nhu cầu về nhà ở thương mại phù hợp thu nhập, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các tiện ích đô thị thiết yếu sẽ tiếp tục là một hướng quan trọng.

Các khu đô thị tích hợp chỉ phát huy giá trị nếu không gian sống, hạ tầng xã hội, giao thông và dịch vụ được phát triển đồng bộ với tiến độ đưa dân về ở.

Cơ hội thứ ba nằm ở chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện hữu. Bên cạnh việc phát triển các không gian mới, những khu vực nội đô quá tải có nhu cầu cải thiện hạ tầng, công trình công cộng, môi trường và chất lượng sống. Đây là bài toán phát triển đô thị phức tạp, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư; song nếu làm tốt, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở bất động sản mà còn ở hiệu quả vận hành của cả đô thị.

Cơ hội thứ tư là sự phát triển của thị trường dịch vụ chuyên nghiệp: tư vấn, phân phối, vận hành, quản lý tài sản, dữ liệu và công nghệ. Khi người mua thận trọng hơn, những đơn vị tạo được niềm tin bằng thông tin minh bạch, tư vấn đúng nhu cầu và đồng hành sau giao dịch sẽ có lợi thế dài hạn.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Hoa Xim - Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land cho rằng, cơ hội đáng giá nhất trong chu kỳ mới chính là sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn sản phẩm của người mua.

Trước đây, nhiều người mua bất động sản với kỳ vọng chờ tăng giá. Nhưng hiện nay, nhu cầu và những tiêu chí lựa chọn sản phẩm của khách hàng đã thay đổi rõ rệt.

Yếu tố đầu tiên mà người mua quan tâm là tính minh bạch của pháp lý. Sau đó là chất lượng xây dựng công trình, uy tín của chủ đầu tư và đặc biệt là khả năng khai thác, sử dụng thực tế của bất động sản.

Với những doanh nghiệp như công ty bà, lợi thế là có quỹ đất lớn, trong đó nhiều dự án đã hoàn thiện pháp lý. Thậm chí, một số dự án có thể bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng ngay khi bàn giao nhà.

Chính sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đã tạo ra cơ hội cho những doanh nghiệp có năng lực phát triển thực chất và có sản phẩm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

“Theo tôi, lợi thế cạnh tranh của bất động sản hiện nay không còn chủ yếu nằm ở kỳ vọng tăng giá như trước đây.

Lợi thế thuộc về những chủ đầu tư có năng lực thực, có sản phẩm sẵn để bàn giao, có mức giá phù hợp và có thể đáp ứng ngay nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Việc sử dụng ở đây có thể là để ở, để cho thuê hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra dòng tiền. Đó là cơ hội rất rõ ràng đối với những doanh nghiệp bất động sản như chúng tôi”, bà Xim nhấn mạnh.

Cơ hội thứ hai theo bà đến từ sự phát triển rõ nét của một số địa phương tại Việt Nam. Có thể kể đến Đà Nẵng, Lâm Đồng, khu vực Bình Dương cũ và TP.HCM.

Bà Xim lấy Đà Nẵng làm ví dụ. Đây là địa phương có ngành du lịch phát triển, duy trì tăng trưởng qua các năm, đặc biệt là du lịch quốc tế. Tôi đánh giá tiềm năng của thị trường này còn rất lớn.

Bên cạnh du lịch, Đà Nẵng còn có những động lực phát triển khác như cảng biển nước sâu, trung tâm tài chính và khu thương mại tự do. Đây là những cơ hội rất lớn đối với các tập đoàn và doanh nghiệp phát triển bất động sản, bởi chúng tôi có thể phát triển dự án theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Chẳng hạn, nếu trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) và khu thương mại tự do được phát triển, nhu cầu về bất động sản sẽ có cơ hội gia tăng.

“Nhu cầu ở đây không chỉ là nhà ở đô thị mà còn bao gồm bất động sản thương mại, dịch vụ và những sản phẩm phục vụ kinh tế ban đêm. Đó đều là những loại hình cần thiết đối với sự phát triển của các đô thị”, bà Xim nhấn mạnh.

Doanh nghiệp cần làm gì?

Các loại hình bất động sản ở thực đang chiếm ưu thế trong giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: batdongsan.com).

Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, để nắm bắt được cơ hội, các doanh nghiệp bất động sản cần thay đổi tư duy phát triển, lấy nhu cầu thực, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác gắn với “dòng người - dòng tiền” làm trung tâm.

Trong đó, nhu cầu ở thực cần được đặt làm tâm điểm phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực vào những dự án hội tụ đủ yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”: pháp lý đầy đủ, địa bàn có tiềm năng phát triển và sản phẩm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc của người dân.

“Điều quan trọng là phải xác định rõ ai sẽ sống tại dự án, họ làm việc ở đâu, khả năng chi trả đến đâu và cần loại nhà ở nào. Trên cơ sở đó, xây dựng cơ cấu sản phẩm, diện tích, mức giá và tiến độ mở bán phù hợp với nhu cầu thị trường”, ông Đính chia sẻ.

Doanh nghiệp đang thực hiện nhiều các giải pháp tài chính hỗ trợ người có nhu cầu mua nhà ở. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các dự án cần phát triển đồng bộ tiện ích và hệ sinh thái đô thị, hình thành hệ sinh thái sống - làm việc - giải trí, bảo đảm kết nối thuận tiện giữa nhà ở, việc làm, dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu của cư dân.

Khi giá đất nội đô đã ở mức cao, ông Đính cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm cơ hội tại các đô thị vệ tinh, nơi còn dư địa phát triển quỹ đất, tổ chức tiện ích đồng bộ và cung cấp sản phẩm với mức giá phù hợp hơn. Tuy nhiên, phát triển dự án phải gắn với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, khả năng kết nối và hình thành dân cư, tránh đưa nguồn cung ra thị trường quá sớm khi các điều kiện hấp thụ chưa sẵn sàng.

Mặt khác, trong bối cảnh chi phí vốn cao và khách hàng thận trọng, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, áp dụng các giải pháp tài chính phù hợp như chia nhỏ tiến độ thanh toán, giảm tỷ lệ vốn tự có phải đóng ban đầu, hỗ trợ lãi suất và giãn thời gian thanh toán. Những chính sách này sẽ góp phần giảm áp lực tài chính, thúc đẩy giao dịch và duy trì thanh khoản thị trường.

Luật sư Phạm Thanh Tuấn - Chuyên gia pháp lý bất động sản cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần lưu ý 4 vấn đề thích ứng trong chu kỳ mới.

Thứ nhất là chủ động tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án. Đối với các dự án tồn đọng, vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần xác định rõ là dự án đang vướng ở đâu, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào và có thể áp dụng cơ chế pháp lý tương ứng nào để giải quyết.

Hai là đổi mới chiến lược tiếp cận quỹ đất và phát triển dự án. Sự xuất hiện của các dự án đô thị quy mô lớn theo cơ chế đặc thù mở ra cơ hội mới, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực để trở thành nhà đầu tư chính.

Bên cạnh hoạt động M&A và tạo lập quỹ đất truyền thống (như hợp tác kinh doanh, mua lại doanh nghiệp, mua lại nhà xưởng để có quyền quản lý đất đai…), doanh nghiệp có thể nghiên cứu tham gia liên danh, hợp tác đầu tư hoặc đảm nhận những cấu phần phù hợp với thế mạnh về vốn, xây dựng hạ tầng, phát triển sản phẩm và quản lý vận hành.

Bên cạnh đó doanh nghiệp phải chủ động dự báo chi phí đất đai và kiểm soát hiệu quả đầu tư, đồng thời phải xem xét điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và mô hình kinh doanh.