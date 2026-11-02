Doanh nghiệp bất động sản 8.000 tỷ nhưng tiền mặt cạn sạch, chỉ đủ mua một chiếc VinFast VF3

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Đầu tư LDG (sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần âm 5,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 121,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 28,2 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 107,8 tỷ đồng của quý III/2025. Hoạt động kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 1,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của LDG chỉ đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 97,7% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ sau thuế gần 116 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 15,6 tỷ đồng. Khoản lỗ này nâng tổng lỗ lũy kế đến ngày 30/9 lên 1.368,3 tỷ đồng, tương đương 53,3% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý III, lượng tiền và tương đương tiền của LDG chỉ còn khoảng 390 triệu đồng, chỉ đủ mua 1 chiếc xe điện VinFast VF3 (giá khoảng 300 triệu đồng đã kèm Pin). Con số này rất nhỏ so với tổng tài sản hơn 8.018 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Trong khi nguồn tiền mặt gần như cạn kiệt, phần lớn tài sản của LDG lại nằm ở các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.000,7 tỷ đồng, phải thu dài hạn hơn 1.227 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng ở mức 1.327 tỷ.

Đáng lo ngại hơn là chất lượng các khoản phải thu. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, LDG đang có danh sách nợ xấu với tổng giá trị khoảng 1.667 tỷ đồng, nhưng giá trị được đánh giá có thể thu hồi chỉ khoảng 823 tỷ đồng. Như vậy, phần giá trị chưa được xác định có khả năng thu hồi lên tới hơn 844 tỷ đồng.

Trong số này, hai khoản phải thu từ CTCP Bắc Phước Kiển gây chú ý với tổng giá trị gần 815,9 tỷ đồng. Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn là 107,9 tỷ đồng, còn khoản phải thu khác lên tới 708 tỷ đồng. Ngoài ra, LDG còn ghi nhận khoản phải thu dài hạn khác từ CTCP Du lịch Giang Điền trị giá 268,4 tỷ đồng.

Quy mô các khoản nợ xấu lớn đặt ra câu hỏi về khả năng thu hồi công nợ và mức độ an toàn của tài sản doanh nghiệp. Đặc biệt, với hai khoản phải thu Bắc Phước Kiển có giá trị lớn, việc thu hồi được bao nhiêu và trong thời gian nào sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cải thiện dòng tiền của LDG. Tuy nhiên, báo cáo chưa tách riêng giá trị có thể thu hồi đối với từng đối tác, do đó chưa đủ cơ sở kết luận các khoản phải thu này có nguy cơ mất trắng.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn giảm 5,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 43,18 tỷ đồng, về 734,34 tỷ đồng và bằng 61,8% tổng vốn chủ sở hữu.

Về cổ phiếu, từ ngày 15/6 đến ngày 30/10, cổ phiếu LDG giảm 34,1%, từ 3.580 đồng, về 2.360 đồng/cổ phiếu và đang giao dịch dưới đường MA 200.