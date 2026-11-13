Doanh nghiệp bảo hiểm đua báo lãi 9 tháng, nhiều cái tên 'về đích' sớm

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 10/2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 195.764 tỷ đồng, tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang dần cải thiện sau giai đoạn tăng trưởng khó khăn, dù tốc độ phục hồi giữa hai mảng nhân thọ và phi nhân thọ vẫn có sự khác biệt.

Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu phí đạt 82.968 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Ba nhóm nghiệp vụ đóng góp doanh thu lớn nhất gồm bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới và tài sản - kỹ thuật, chiếm khoảng 86% tổng doanh thu của mảng này.

Ở chiều ngược lại, bảo hiểm nhân thọ vẫn ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4,15%, xuống khoảng 112.796 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động khai thác mới đã xuất hiện tín hiệu tích cực khi số hợp đồng khai thác mới đạt 1,142 triệu hợp đồng tính đến hết tháng 9/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh thu toàn thị trường đã tăng trở lại, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết vẫn cho thấy sự phân hóa đáng kể. Thống kê báo cáo tài chính quý 3/2026 của 13 doanh nghiệp cho thấy có 8 đơn vị tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm, 4 doanh nghiệp sụt giảm và một doanh nghiệp gần như đi ngang.

LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP PHÂN HÓA

Xét về quy mô lợi nhuận, Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) tiếp tục dẫn đầu toàn sàn với lợi nhuận sau thuế lũy kế gần 2.700 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu được nâng đỡ bởi diễn biến tích cực trong nửa đầu năm. Sang quý 3, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 834,8 tỷ đồng, chỉ tăng 6%, cho thấy tốc độ cải thiện đã chậm lại.

Do Bảo Việt hoạt động trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, nếu xét riêng nhóm doanh nghiệp phi nhân thọ, Bảo hiểm PVI (mã chứng khoán: PVI) là đơn vị có lợi nhuận cao nhất trong 9 tháng đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.382,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế giảm 4%, từ 403 tỷ đồng xuống còn gần 388 tỷ đồng.

Đứng thứ ba về quy mô lợi nhuận sau thuế trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết là Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), với 354,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm doanh nghiệp tiếp theo cũng ghi nhận lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (mã chứng khoán: BIC) đạt 325 tỷ đồng, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã chứng khoán: MIG) ghi nhận gần 279 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC, mã chứng khoán: ABI) đạt 266 tỷ đồng và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (mã chứng khoán: BMI) thu về gần 257 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán: PTI) đạt 245 tỷ đồng, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (mã chứng khoán: PRE) ghi nhận 221 tỷ đồng, trong khi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán: PGI) khép lại nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận trên 200 tỷ đồng với gần 217 tỷ đồng.

Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH – mã chứng khoán: BHI) ghi nhận gần 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (mã chứng khoán: BLI) đạt gần 44 tỷ đồng và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV (mã chứng khoán: AIC) có lãi gần 17 tỷ đồng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, BSH là doanh nghiệp có màn đảo chiều đáng chú ý nhất. Từ khoản lỗ gần 14 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp chuyển sang lãi gần 54 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay.

Trong nhóm doanh nghiệp duy trì lợi nhuận dương, Bảo hiểm Agribank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 33%. Bảo hiểm DBV cũng ghi nhận mức tăng 31% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, bốn doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong 9 tháng đầu năm. Bảo hiểm BIDV chịu mức giảm sâu nhất, lên tới 24%. Tiếp theo là Bảo hiểm Bảo Long với lợi nhuận giảm 18%, Bảo hiểm Bưu điện giảm 15% và Bảo hiểm MIC giảm 9%.

NHIỀU DOANH NGHIỆP SỚM CÁN ĐÍCH LỢI NHUẬN

Khi năm tài chính bước vào chặng cuối, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã tiến gần hoặc vượt một số chỉ tiêu kinh doanh cả năm. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành kế hoạch giữa các đơn vị có sự khác biệt, trong đó PVI đang nổi bật về khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Theo thông tin công bố, từ ngày 30/10/2026, Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm, đồng thời đạt kế hoạch doanh thu. Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 27.050 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.550 tỷ đồng, bằng 159% chỉ tiêu đề ra.

Kết quả này đưa PVI trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về đích sớm, đặc biệt ở chỉ tiêu lợi nhuận. Theo đánh giá của doanh nghiệp, đây không chỉ là dấu mốc về quy mô doanh thu mà còn phản ánh hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức.

Trong khi đó, Bảo hiểm Bảo Minh cũng đang tiến sát kế hoạch doanh thu. Theo báo cáo nhanh kết quả kinh doanh ước tính 10 tháng đầu năm, tính đến ngày 26/10/2026, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 7.052 tỷ đồng, tăng 17,12% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 97,14% kế hoạch do Hội đồng quản trị đề ra.

Các chỉ tiêu thành phần cũng đang ở mức cao. Doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt gần 6.003 tỷ đồng, tương đương 98,8% kế hoạch năm và tăng 17,88% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đạt 6.748 tỷ đồng, hoàn thành 97,49% kế hoạch.

Năm 2026, Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.260 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 340 tỷ đồng. Với tiến độ hiện tại, doanh nghiệp đang có nhiều dư địa để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trước khi kết thúc năm.

Ở nhóm doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, Bảo hiểm DBV cũng ghi nhận kết quả nổi bật nhưng tiến độ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận vẫn còn khoảng cách. Tính đến ngày 2/11/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của doanh nghiệp đạt 5.016 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm.

Đà tăng trưởng doanh thu được duy trì qua từng giai đoạn, từ 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm lên 4.000 tỷ đồng vào tháng 9 và vượt 5.000 tỷ đồng đầu tháng 11.

Trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 61% tổng doanh thu. Các nhóm nghiệp vụ còn lại đóng góp hơn 39%, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng khách hàng và phát triển các sản phẩm bảo hiểm khác.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu chưa đồng nghĩa với việc lợi nhuận đã theo kịp. Trong quý 3/2026, DBV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 7,07 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 12,55 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 29,9 tỷ đồng, tăng 88,1% so với cùng kỳ, nhưng mới hoàn thành gần 38% mục tiêu cả năm.