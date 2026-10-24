Doanh nghiệp bán trà sữa trên máy bay lãi 17 quý liên tiếp

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Theo báo cáo tài chính quý III/2026 được Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã: NCS) công bố gần đây, doanh thu thuần trong quý của doanh nghiệp đạt 264 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần là 759 tỷ đồng, tăng 19%.

Hai mảng mang lại doanh thu chính trong doanh nghiệp gồm cung cấp dịch vụ và cung cấp suất ăn. Theo giới thiệu trên website chính thức, NCS cung cấp suất ăn và dịch vụ hàng không cho Vietnam Airlines cũng như nhiều hãng hàng không quốc tế và nội địa; ngoài ra còn cung cấp suất ăn cho các trường học, bệnh viện.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng cung cấp suất ăn mang về nguồn doanh thu chính, đạt 668 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 85% tổng doanh thu doanh nghiệp. Tuy nhiên, mảng này ghi nhận giá vốn hàng bán tăng 24%, kéo biên lợi nhuận gộp từ 21% xuống 18%.

Ngược lại, doanh thu dịch vụ đạt 116 tỷ đồng, tăng 11%, trong khi giá vốn chỉ tăng 3%. Biên lãi gộp mảng này tăng từ 8% lên 15%, giúp bù đắp một phần mức giảm của mảng suất ăn.

Tựu chung lại trong 9 tháng, biên lợi nhuận gộp của NCS giảm còn 15% so với mức 16% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 60 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Riêng trong quý III, lợi nhuận sau thuế của NCS đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với quý III năm ngoái. Đây là quý tăng trưởng lợi nhuận thứ 17 liên tiếp của NCS kể từ khi phục hồi sau đại dịch.

Trong báo cáo giải trình doanh nghiệp gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp nhận định xu hướng tích cực được duy trì xuyên suốt từ đầu năm giúp kết quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng đồng đều.

Dù vậy, tình hình chính trị căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển, làm tăng giá nguyên vật liệu đầu vào và một số chi phí vận hành. Trước áp lực này, doanh nghiệp nói rằng đã linh hoạt điều hành, thắt chặt chi phí gián tiếp và tăng cường kiểm soát chi phí nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.

NCS cũng cho biết kết quả tích cực có sự đóng góp từ tăng trưởng của phân khúc quốc tế, trong đó có hoạt động phục vụ các hãng hàng không nước ngoài. Bên cạnh việc tận dụng đà tăng trưởng của ngành để mở rộng doanh thu, công ty tiếp tục tối ưu hóa chi phí vận hành nhằm duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số.

Tại ngày 30/9, công ty có tổng nguồn vốn đạt hơn 489 tỷ đồng, gần như không có nhiều biến động so với con số 485 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tổng vay và nợ thuê tài chính của NCS ghi nhận hơn 42 tỷ đồng, giảm gần 46% so với 78 tỷ đồng hồi đầu năm. Toàn bộ dư nợ hiện là nợ ngắn hạn, gồm 15 tỷ đồng vay ngắn hạn tại Agribank và 28 tỷ đồng khoản vay dài hạn tại VietinBank Đông Anh đến hạn trong vòng 12 tháng.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp vẫn còn 54 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất trên 8%/năm. Chưa kể, doanh nghiệp tăng giữ tiền và các khoản tương đương tiền, với con số ghi nhận ở mức 24 tỷ đồng, thay vì 16 tỷ đồng lúc đầu năm.

Tuy vậy, trong kỳ, khoản phải thu khách hàng tăng gần 28% lên 107 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất thuộc về Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là 50 tỷ đồng. Ngoài ra, NCS cũng phải thu từ một số hãng bay quốc tế như Emirates hơn 3 tỷ đồng; Cathay Pacific Airways hơn 4 tỷ đồng; Korean Air hơn 3 tỷ đồng…

Chi phí phải trả cũng tăng từ 2,6 tỷ đồng lên 37 tỷ đồng, trong đó có một số khoản như tạm tricsh chiết khấu 13 tỷ đồng; trích trước chi phí phúc lợi 9 tỷ đồng; chi phí sửa chữa thường xuyên 5,25 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 44%, chỉ còn 46 tỷ đồng trong quý III/2026, so với 84 tỷ đồng cùng kỳ. Một phần lớn nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp tăng chi cho các khoản phải trả, khiến dòng tiền âm hơn 20 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh duy trì tích cực, cổ phiếu NCS giảm mạnh sau một năm khởi sắc. Kể từ đầu 2026 đế nay, cổ phiếu NCS giảm từ khoảng 38.000/cổ phiếu xuống quanh mốc 31.000 đồng. Kết phiên ngày 23/10, giá mỗi cỗ phiếu NCS là 31.100 đồng.