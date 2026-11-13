Doanh nghiệp bán hàng đa kênh cần lưu ý gì về doanh thu, thuế và hóa đơn điện tử?

Làm mát cho ngôi nhà hay nhà xưởng không chỉ dừng lại ở việc lắp thêm điều hòa, mà nên bắt đầu từ giải pháp chống nóng cho mái. Mái Panel với lõi PU cách nhiệt giúp hạn chế nhiệt truyền xuống không gian bên dưới, đồng thời có trọng lượng nhẹ và thời gian thi công nhanh.