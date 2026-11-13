Doanh nghiệp bán hàng đa kênh cần lưu ý gì về doanh thu, thuế và hóa đơn điện tử?
Kinh doanh đồng thời tại cửa hàng, website, ứng dụng và các sàn thương mại điện tử đặt ra yêu cầu quản lý thống nhất doanh thu, hóa đơn và hồ sơ giao dịch. Cơ quan thuế lưu ý doanh nghiệp một số nội dung cần rà soát khi thực hiện chính sách thuế và hóa đơn điện tử được tóm lược qua Infographic dưới đây.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/doanh-nghiep-ban-hang-da-kenh-can-luu-y-gi-ve-doanh-thu-thue-va-hoa-don-dien-tu-206869.html