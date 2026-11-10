Doanh nghiệp bán dẫn Việt đón sóng tăng trưởng, nâng tầm giá trị
Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng cao vị thế khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và trung tâm dữ liệu tăng mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao chưa phản ánh đầy đủ vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-ban-dan-viet-don-song-tang-truong-nang-tam-gia-tri-246261110165438107.htm