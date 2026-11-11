Doanh nghiệp Ba Lan - Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm

Ngày 10/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ chương trình “Taste Europe - Châu Âu đầy hương vị truyền thống và chất lượng” đã diễn ra buổi họp báo nhằm quảng bá các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của Châu Âu. Sự kiện này đánh dấu sự tiếp nối năm thứ tư của chương trình, với các hoạt động quảng bá thành công tại Việt Nam, Nhật Bản và Singapore.

Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) và Phòng Thương mại Ba Lan phối hợp tổ chức, tiếp nối hoạt động giao lưu doanh nghiệp được triển khai vào tháng 8/2026 vừa qua.

Chương trình “Taste Europe - châu Âu đầy hương vị truyền thống và chất lượng” nhằm quảng bá các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của châu Âu.

Tại sự kiện, bà Joanna Skoczek - Đại biện lâm thời của Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam nhấn mạnh về chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Ba Lan cũng như châu Âu.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan. Minh chứng là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cách đây khoảng 2 tuần, cùng những trao đổi và thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước, được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ song phương, hướng tới khuôn khổ hợp tác chiến lược. Đây cũng là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư và trao đổi hàng hóa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bà Joanna Skoczek nhấn mạnh, Ba Lan là một trong những quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu thực phẩm sang Việt Nam. Đặc biệt, hàng thực phẩm Ba Lan đang ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.

Cùng quan điểm, ông Piotr Harasimowicz - Trưởng Văn phòng đại diện Cục Đầu tư Thương mại Ba Lan tại Việt Nam, cho biết quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển tích cực. Việt Nam chủ động mở rộng hợp tác thương mại với châu Âu, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận một thị trường giàu tiềm năng.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Ba Lan sang Việt Nam có thể kể đến sữa và các sản phẩm thịt đông lạnh. Trong thời gian tới, việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại sẽ góp phần củng cố liên kết kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa hai nước.

"Trong hơn 240 triệu USD hàng hóa Ba Lan xuất sang Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, nông sản thực phẩm đóng góp hơn 130 triệu USD. Riêng động vật sống và sản phẩm có nguồn gốc động vật đạt hơn 114 triệu USD, chiếm phần lớn kim ngạch nông sản thực phẩm của nước này tại Việt Nam", ông Piotr Harasimowicz nhấn mạnh.

Ông Piotr Harasimowicz - Trưởng Văn phòng đại diện Cục Đầu tư Thương mại Ba Lan tại Việt Nam; bà Bożena Wróblewska - Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến, Phòng Thương mại Ba Lan; bà Joanna Skoczek - Đại diện lâm thời của Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam và ông Tomasz Parzybut - Trưởng Ban tổ chức Hội giết mổ và sản xuất thịt Cộng hòa Ba Lan đã chia sẻ thông tin tại họp báo.

Đồng thời, các doanh nghiệp Ba Lan giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như sữa, các sản phẩm từ thịt (thịt bò, thịt heo), thực phẩm chế biến (xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói...) đến trái cây (táo, rau củ...) hướng đến các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.

Thông qua hoạt động kết nối trực tiếp, doanh nghiệp có điều kiện trao đổi sâu hơn về tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện cung ứng, nhu cầu thị trường và khả năng đưa sản phẩm vào các kênh phân phối trong nước.

Bên cạnh hoạt động giao thương, sự kiện còn tổ chức trải nghiệm ẩm thực châu Âu, giúp khách tham dự trực tiếp cảm nhận hương vị, tìm hiểu cách sử dụng nguyên liệu và tiềm năng giới thiệu sản phẩm Ba Lan đến người tiêu dùng Việt Nam.

Song song đó, đại diện VCCI-HCM khẳng định VCCI-HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp cùng các đối tác Ba Lan hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác và kết nối những nhu cầu hợp tác cụ thể.