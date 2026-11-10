Doanh nghiệp Ba Lan – Việt Nam đẩy mạnh giao thương

Ngày 10-11, trong khuôn khổ chương trình "Châu Âu hương vị truyền thống và chất lượng", Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Cục Đầu tư - Thương mại Ba Lan tại Việt Nam (PAIH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) đã tổ chức buổi gặp gỡ, cập nhật thông tin về thực phẩm và ẩm thực châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng.

Theo ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa Ba Lan và Việt Nam đã vượt 7,85 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào Ba Lan cao hơn đáng kể so với xuất khẩu của Ba Lan sang Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Ba Lan sang Việt Nam đạt hơn 240 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Ba Lan sang Việt Nam vượt 130 triệu USD. “Chính phủ Ba Lan quan tâm đến việc mở rộng danh mục hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam, đẩy mạnh thương mại nông sản, thực phẩm và hỗ trợ kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam” - ông Piotr Harasimowicz bày tỏ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp hai nước đã có buổi giao lưu mở ra những cơ hội hợp tác mới. Trong đó, các doanh nghiệp Ba Lan đã mang đến nhiều nhóm sản phẩm, từ thịt và thực phẩm chế biến đến trái cây. Đây là cơ hội để các nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và đơn vị dịch vụ ăn uống Việt Nam trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, trao đổi về chất lượng, điều kiện cung ứng và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.