Doanh nghiệp Argentina quan tâm mở rộng thị trường tại Việt Nam

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 24/9, Phòng Thương mại châu Á - Thái Bình Dương của Argentina đã tổ chức hội thảo “Giao thương với châu Á: các thị trường truyền thống và mới nổi” tại thủ đô Buenos Aires, nhằm cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp và trao đổi về cơ hội kinh doanh tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, hội thảo có sự tham dự của đại diện ngoại giao, cơ quan xúc tiến thương mại của 4 nước châu Á, cùng đông đảo doanh nghiệp Argentina có kinh nghiệm hợp tác thương mại và đầu tư tại châu Á và Đông Nam Á.

Nhiều giáo sư, giảng viên, sinh viên các ngành kinh tế đối ngoại và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Argentina cũng tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Martín Lo Coco, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại châu Á - Thái Bình Dương của Argentina, nhận định châu Á đang ngày càng trở thành khu vực giàu tiềm năng đối với doanh nghiệp Argentina nhờ quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhập khẩu đa dạng.

Trong bối cảnh Argentina thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, việc tăng cường tiếp cận các thị trường châu Á - Thái Bình Dương được xem là một hướng đi quan trọng để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tại hội thảo, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Argentina, ông Ngô Mạnh Khôi, giới thiệu những nét nổi bật của nền kinh tế Việt Nam và các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Argentina.

Theo số liệu chính thức, GDP Việt Nam năm 2025 tăng 8,02%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 475 tỷ USD, tăng 17,0% với năm 2024 và nhập khẩu khoảng 455 tỷ USD, tăng 19,4%. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD.

Đại diện Thương vụ nhấn mạnh Việt Nam có môi trường kinh tế và chính trị ổn định, chủ động hội nhập quốc tế và tham gia mạng lưới nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Đây là những nền tảng giúp Việt Nam không chỉ là một thị trường với gần 100 triệu dân mà còn là điểm kết nối để doanh nghiệp tiếp cận các chuỗi cung ứng và thị trường rộng lớn tại châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam đang đặt ra các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đầy tham vọng trong những thập niên tới. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP bình quân ít nhất 10%/năm, hướng tới năm 2030 trở thành "nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao" và năm 2050 thành "nước phát triển, thu nhập cao."

Những mục tiêu này đi cùng định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, mở ra dư địa hợp tác ngày càng lớn với các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với quan hệ Việt Nam - Argentina, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/10/1973 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện năm 2010. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, trong đó Argentina có thế mạnh về nông sản, nguyên liệu và thực phẩm, còn Việt Nam có thế mạnh về hàng công nghiệp chế biến, điện tử, máy móc, giày dép và dệt may.

Kim ngạch thương mại song phương những năm gần đây duy trì ở mức cao, đạt khoảng 4,27 tỷ USD năm 2025. Riêng năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina tăng mạnh 68,7%. Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Argentina.

Đáng chú ý, hai bên đang hướng tới mở rộng hơn nữa không gian thương mại thông qua Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tại Buenos Aires vào cuối tháng 8 vừa qua, tập trung vào các vấn đề như thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật, tạo thuận lợi thương mại và hợp tác kinh tế.

Trong khi đó, Argentina đã chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP vào tháng 6. Với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và là một trong những nền kinh tế năng động của ASEAN, Việt Nam ủng hộ Argentina gia nhập tổ chức này.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp Argentina cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động thương mại và đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia, qua đó cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp nước này đối với thị trường châu Á.

Trong số các điểm đến được thảo luận, Việt Nam nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng cao, mạng lưới FTA rộng và vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực./.