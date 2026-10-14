Đoàn xe nghi lễ chở hài cốt các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố

Biết tin 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, vợ chồng anh Trần Văn Định (đường Thánh Mẫu, phường Langbiang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã thu hoạch 4.000 cành cúc trắng do chính tay mình trồng, gửi tặng người dân đến tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ về nơi an nghỉ.