Văn hóa

Đoàn xe nghi lễ chở hài cốt các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố

Sáng nay (14-10), tại TPHCM, diễn ra trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Hai bên đường từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, các tầng lớp nhân dân đứng kín 2 bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Công An TP.HCM
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Lực lượng CSGT mở đường dẫn đoàn xe🚗 

Lực lượng CSGT mở đường dẫn đoàn xe🚗 

Các chiến sĩ Công an TP.Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ 2 bên đường chào tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Các chiến sĩ Công an TP.Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ 2 bên đường chào tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Đoàn xe đi giữa hai hàng người dân đứng hai bên đường nghiêng mình tiễn đưa các liệt sĩ

Đoàn xe đi giữa hai hàng người dân đứng hai bên đường nghiêng mình tiễn đưa các liệt sĩ

Thiên Long - Mai Anh - Kim Ngự - Thắng Lợi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/doan-xe-nghi-le-cho-hai-cot-cac-liet-sy-ve-an-tang-tai-nghia-trang-liet-sy-thanh-pho_198763.html