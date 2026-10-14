Đoàn xe nghi lễ chở hài cốt các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố
Sáng nay (14-10), tại TPHCM, diễn ra trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Hai bên đường từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, các tầng lớp nhân dân đứng kín 2 bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/doan-xe-nghi-le-cho-hai-cot-cac-liet-sy-ve-an-tang-tai-nghia-trang-liet-sy-thanh-pho_198763.html