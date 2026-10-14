Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ đi giữa vòng tay nhân dân TP.HCM

Người dân TP.HCM nghẹn ngào tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ Dọc lộ trình từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, người dân có mặt từ sớm, tay cầm hoa trắng, nghiêng mình đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe di quan các hài cốt liệt sĩ bắt đầu xuất phát lúc 9h từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đội hình gồm các phương tiện dẫn đường, xe chỉ huy, xe chở hài cốt liệt sĩ cùng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Phương Lâm.

Theo lộ trình di chuyển, 3 môtô cảnh sát giao thông dẫn đường, đến ôtô dẫn đầu đoàn, xe chở Tổ Quốc kỳ, Đội Danh dự, Đội Khiêng hoa và hoa, xe chở hài cốt liệt sĩ theo sau là đoàn xe lãnh đạo. Ảnh: Phương Lâm.

Các xe lần lượt rời công viên, bắt đầu hành trình khoảng 26 km đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ở phường Long Bình. Ảnh: Hoài Bảo.

Đoàn xe chở 731 hài cốt liệt sĩ đi theo đường Trường Sơn, lần lượt di chuyển qua đường Cách Mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Phương Lâm.

Đoàn xe đi qua đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Võ Kỳ.

Khi đoàn xe đi qua, nhiều người dân đồng loạt giương cao hoa cúc trắng, hướng về phía đoàn xe như lời tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Phương Lâm.

Người dân đứng dọc vỉa hè chờ đoàn xe đi qua. Thành phố trước đó đã vận động người dân tại các phường nằm trên lộ trình cùng tham gia tiễn đưa, đồng thời lưu ý mọi người đứng trên vỉa hè, bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: Phương Lâm.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều người trẻ cũng có mặt để chứng kiến hành trình đưa các liệt sĩ về nghĩa trang. Một số gia đình đưa theo con nhỏ, cùng đứng bên đường theo dõi đoàn xe. Ảnh: Phương Lâm.

Giáo viên, học sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xếp hàng nghiêm trang đợi đoàn xe đi qua. Ảnh: Võ Kỳ.

Khoảng 8h, trước giờ tập trung, học sinh lớp 11P1, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), chuẩn bị những bông hoa cúc trắng và cờ Tổ quốc. Các em sẽ cùng thầy cô tập trung tại tuyến đường Điện Biên Phủ để tiễn đưa 731 liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Võ Kỳ.

Để học sinh có cơ hội trực tiếp bày tỏ lòng tri ân, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai huy động khoảng 300 học sinh cùng 5 giáo viên tổ Lịch sử, đại diện ban giám hiệu và Đoàn trường tham gia lễ tiễn đưa. Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thầy cô và học sinh đã chuẩn bị cờ, hoa từ sớm cho hoạt động ý nghĩa này. Đồng thời nhắc nhở các em giữ thái độ nghiêm túc, trật tự trong suốt buổi lễ. Ảnh: Võ Kỳ.

Với những lớp đang trong tiết Lịch sử, nhà trường bố trí theo dõi lễ tiễn đưa qua cầu truyền hình trực tiếp. Đại diện nhà trường thông tin thêm trong thời gian này, các giáo viên Lịch sử của trường cũng lồng ghép câu chuyện về các chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ vào bài giảng để học sinh hiểu hơn về sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Ảnh: Võ Kỳ.

Cán bộ công an phường Long Bình chuẩn bị hoa cúc trắng, phục vụ người dân tham gia đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Duy Hiệu.

Có mặt ở Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM từ 7h, anh em bà Mai Thị Phụng Kim (77 tuổi, phường Tân Phú) mang theo tấm bằng Tổ quốc ghi công và di ảnh anh trai - liệt sĩ Lê Văn Đáo, hy sinh năm 1968. Cả hai cũng hy vọng trong số các hài cốt liệt sĩ được an táng hôm nay có anh trai mình. "Sau từng ấy năm, hy vọng chúng tôi có thể đón anh về nhà", bà Kim chia sẻ. Ảnh: Trang Thư.

Có niềm tin lớn rằng hài cốt anh trai nằm trong số các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Thương Huỳnh Văn Cấn (79 tuổi) hy vọng sớm có thể đưa anh về nhà để hoàn thành di nguyện của mẹ. Hai anh em ông cùng tham gia chiến đấu từ những năm 1964, song chỉ có ông Cấn may mắn trở về, dù được xếp vào nhóm thương binh hạng 3/4 vì những tổn hại sức khỏe. "Khi nghe tin Nhà nước tổ chức chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tôi mừng và xúc động lắm. Hy vọng có thể sớm đưa anh về", ông bày tỏ. Ảnh: Trang Thư.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ cầu nguyện cho liệt sĩ TP.HCM Rạng sáng 14/10, lễ cầu nguyện cho 731 liệt sĩ diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, trước lễ truy điệu và đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.