Đoàn xã Lộc Bình ra mắt mô hình “Chi đoàn số”

Đại biểu tham dự buổi lễ

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lộc Bình phát biểu tại buổi lễ

Tại chương trình, Đoàn xã công bố quyết định thành lập 35 mô hình “Chi đoàn số”, gồm 24 mô hình tại các chi đoàn thôn, 10 mô hình tại các chi đoàn trường học và 1 mô hình tại Chi đoàn Công an xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã trao quyết định thành lập các mô hình “Chi đoàn số” cho các đơn vị

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn xây dựng video quảng bá các điểm du lịch, di tích lịch sử, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương; tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Đồng thời, các đoàn viên được hướng dẫn ứng dụng nền tảng số trong tổ chức sinh hoạt chi đoàn, trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ và sử dụng các tiện ích số như ứng dụng Thanh niên Việt Nam, thanh toán không dùng tiền mặt.

Người sáng tạo nội dung số chia sẻ kinh nghiệm xây dựng video để đang tải trên nền tảng số

Đoàn viên, thanh niên tham gia buổi lễ

Việc triển khai mô hình “Chi đoàn số” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên; đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ chức đoàn theo hướng linh hoạt, thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ, tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.