Với đặc thù thanh niên đồng bào Raglai chiếm hơn 81% tổng số thanh niên toàn xã, Đoàn xã Công Hải xác định công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút thanh niên tham gia tổ chức Đoàn và các phong trào tại địa phương.

Đồng hành với thanh niên

Những năm qua, Đoàn xã Công Hải chú trọng triển khai các hoạt động tập hợp, đồng hành với thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào Raglai. Tại các chi đoàn, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) giao lưu, rèn luyện, phát huy khả năng và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Điển hình như Chi đoàn thôn Động Thông có 34 đoàn viên, trong đó 31 người là đồng bào Raglai. Từ thực tế này, chi đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thanh niên. Bên cạnh vận động đoàn viên tham gia các phong trào tại địa phương, chi đoàn tích cực tuyên truyền chính sách liên quan đến thanh niên, cung cấp thông tin về học nghề, việc làm; đồng thời khuyến khích ĐV-TN chủ động học hỏi kinh nghiệm, phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất để từng bước ổn định cuộc sống.

Đoàn xã Công Hải thăm hỏi, động viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Chamaléa Thị Nỵ - Bí thư Chi đoàn thôn Động Thông chia sẻ, muốn đoàn kết, tập hợp thanh niên hiệu quả, cán bộ đoàn phải gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của từng người. Trên cơ sở đó, lựa chọn hoạt động phù hợp, tạo điều kiện để đoàn viên tham gia và phát huy khả năng. Cán bộ đoàn cũng cần phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương; kịp thời thông tin về các chương trình hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm để thanh niên tiếp cận những cơ hội phù hợp. Đối với thanh niên Raglai, việc nâng cao kiến thức, tìm kiếm việc làm ổn định cần gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Khi cán bộ đoàn thực sự gần gũi, có trách nhiệm sẽ tạo được niềm tin, từ đó vận động thanh niên tham gia các hoạt động tích cực, tự giác hơn.

Lấy thanh niên làm trung tâm

Theo Đoàn xã Công Hải, toàn xã hiện có hơn 3.270 thanh niên, trong đó có 183 đoàn viên và 825 hội viên. Riêng thanh niên người Raglai có 2.675 người, chiếm hơn 81% tổng số thanh niên toàn xã; trong đó có 93 đoàn viên, 708 hội viên. Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào Raglai, thanh niên sinh sống, lao động tại nhiều thôn, Đoàn xã chú trọng đổi mới cách tiếp cận, vận động phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, đơn vị tăng cường phối hợp với các chi đoàn, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn ở cơ sở trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để ĐV-TN, nhất là thanh niên đồng bào Raglai tham gia các hoạt động chung, phát huy tinh thần trách nhiệm và tích cực đóng góp cho phong trào địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Công Hải hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Trong năm 2026, Đoàn xã phối hợp tổ chức nhiều đợt giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ giữa các chi đoàn trong và ngoài xã, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự gắn kết và thu hút ĐV-TN tham gia. Đơn vị còn quan tâm đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn việc làm, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, cung cấp kiến thức và kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Đối với các phong trào tình nguyện, Đoàn xã chú trọng triển khai những công trình, phần việc cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Tiêu biểu là công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Động Thông, Phước Chiến với 50 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt. Các hoạt động: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên; thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thông qua mạng xã hội, giúp ĐV-TN thuận tiện theo dõi, trao đổi thông tin và kết nối với tổ chức Đoàn.

Anh Patâuxá Quốc - Bí thư Đoàn xã Công Hải cho biết: "Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc Raglai trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thanh niên tham gia tổ chức Đoàn ngày càng tăng; xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục đa dạng hóa hoạt động, đổi mới phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào. Trong đó, chú trọng những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho thanh niên và cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương".

Ông NGUYỄN XUÂN HOÀNG - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Công Hải: Thời gian qua, ĐV-TN luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào, tích cực tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho quê hương.