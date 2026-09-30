Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự giải thế giới tại Italy

Sự kiện diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, do Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italy (FIWuK)... Chuỗi sự kiện có 600 đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đại diện chủ nhà Italy đón Đoàn võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: CHIÊN NGUYỄN

Diễn ra trong khoảng một tuần, chuỗi sự kiện võ cổ truyền Việt Nam tại Italy năm 2026 kết hợp nhiều hoạt động thể thao, chuyên môn, văn hóa, giao lưu và kết nối quốc tế. Đây là dịp để các tổ chức, võ đường, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên Võ cổ truyền Việt Nam từ nhiều quốc gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hoạt động phong trào.

Trọng tâm của chương trình là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italy 2026, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Bên cạnh thi đấu, chương trình có các hoạt động tập huấn, thi nâng đai, nâng cấp nghiệp vụ trọng tài quốc tế, trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế.

Các thành viên Đoàn võ cổ truyền Việt Nam có mặt tại Italy. Ảnh: CHIÊN NGUYỄN

Một nội dung quan trọng khác là Đại hội đồng WFVV nhiệm kỳ II (2026–2031). Đại hội dự kiến tập trung đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I; thảo luận các vấn đề về tổ chức, nhân sự và chuyên môn; hoàn thiện Điều lệ và các quy định liên quan; đồng thời xác định phương hướng phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trên phạm vi quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự gồm 83 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.