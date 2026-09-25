Đoàn Việt Nam và Đảng SPD Đức trao đổi lý luận về chuyển đổi toàn cầu

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng SPD. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tham gia Đối thoại có lãnh đạo, đại diện các cơ quan của hai Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Đối thoại, hai bên tiến hành 4 phiên tham luận và trao đổi về các chủ đề: “Thế giới đa cực và những thay đổi của trật tự quốc tế”; “Các mô hình phát triển trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI)”; “Bảo vệ thương mại quốc tế trong thế giới đa cực”; và “Vai trò của các chính đảng trong việc định hướng chuyển đổi và giải quyết các vấn đề, thách thức đương đại”.

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi sâu sắc về những chuyển biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình thế giới và những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra đối với mỗi Đảng, mỗi nước; tác động của AI, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những thách thức của môi trường chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay; vai trò của các chính đảng trong hoạch định đường lối, chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và đáp ứng những yêu cầu mới của người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu Đảng CSVN dự Trao đổi lý luận lần thứ 11. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Đoàn Việt Nam chia sẻ những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới và những định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới, trong đó chú trọng đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Đoàn nhấn mạnh nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức và quan hệ hợp tác với Đảng SPD.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng mỗi quốc gia có thể lựa chọn những con đường phát triển khác nhau nhưng đều đứng trước những vấn đề chung của thời đại, và làm thế nào giữ vững tự chủ trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, hiệu quả kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, tiến bộ công nghệ mở rộng cơ hội phát triển mà vẫn bảo vệ được con người.

Kinh nghiệm của Đức về phát triển kinh tế thị trường xã hội, đào tạo nghề, quản trị dựa trên các giá trị nhân văn và chuyển đổi xanh, công bằng là những gợi mở có ý nghĩa để hai bên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trước những biến động của thời đại, tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, điều không thay đổi là cam kết đối với hòa bình và tương lai của nhân loại; phát triển vì con người, lấy con người làm trung tâm, coi đó là nền tảng cho khát vọng phát triển của Việt Nam và khát vọng chung của toàn nhân loại.

Trao đổi lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Phía SPD đánh giá cao kết quả Trao đổi lý luận lần thứ 11, bày tỏ tự hào về chặng đường hợp tác giữa hai Đảng qua 11 vòng trao đổi lý luận; nhấn mạnh tinh thần tin cậy, cởi mở, thẳng thắn trong trao đổi, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung cũng như sự tham gia của các đại biểu cấp cao của hai bên thể hiện sự coi trọng và nhiệt huyết của hai Đảng đối với cơ chế hợp tác này.

Hai bên cho rằng Trao đổi lý luận là một kênh hợp tác có ý nghĩa giữa hai Đảng, tạo điều kiện để hai bên trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và cách tiếp cận đối với những vấn đề cùng quan tâm, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai Đảng và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế, nhất trí tổ chức Trao đổi lý luận lần thứ 12 tại Việt Nam vào năm 2027.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đã có các cuộc gặp, làm việc với ông Olaf Scholz, nguyên Thủ tướng Đức, đồng Chủ tịch Ủy ban Phát triển Nam - Bắc thuộc Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ); ông Michael Mueller, nguyên Thị trưởng Berlin; ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu.

Tại các cuộc trao đổi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông tin về tình hình Việt Nam và những định hướng phát triển lớn trong giai đoạn mới; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức và quan hệ với Liên minh châu Âu (EU); ghi nhận những kết quả tích cực của quan hệ Việt Nam - Đức và Việt Nam - EU, tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Các bên cũng trao đổi về những chuyển biến của tình hình khu vực và quốc tế, những thách thức đặt ra đối với hòa bình, ổn định và phát triển, vai trò của hợp tác đa phương và việc duy trì môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu trong cuộc làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Tại cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nghe báo cáo về tình hình Đức, quan hệ hai nước và hoạt động của cơ quan đại diện; đồng thời thông tin về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là những yêu cầu đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu, kịp thời nắm bắt những xu hướng mới của Đức và châu Âu, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với những ưu tiên phát triển mới của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với đất nước cũng như xã hội sở tại; mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hội nhập tốt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Đức.