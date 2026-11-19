Đoàn viên, thanh niên, người lao động VNPT tham gia hiến máu. (Ảnh: Đoàn Thanh niên VNPT cung cấp)

Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động VNPT. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn trao gửi niềm tin, hy vọng và cơ hội sống đến những người bệnh đang cần được giúp đỡ.

Với sự hưởng ứng của gần 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động trong Tập đoàn, chương trình đã tiếp nhận tổng cộng 352 đơn vị máu hiến tặng. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của người VNPT đối với cộng đồng mà còn góp phần bổ sung nguồn máu quý giá, mang đến cơ hội sống cho những người bệnh đang cần được cứu chữa.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VNPT Hoàng Đức Sơn thăm hỏi, động viên người hiến máu tại chương trình. (Ảnh: Đoàn Thanh niên VNPT cung cấp)

Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động giao lưu, thử thách mini game với những câu hỏi kiến thức liên quan hiến máu tình nguyện. Bên cạnh việc trực tiếp tham gia hiến máu, các đoàn viên, thanh niên và người lao động còn có cơ hội tìm hiểu những kiến thức thiết thực về điều kiện hiến máu, quy trình hiến máu an toàn, lợi ích của việc hiến máu và những lưu ý trong chăm sóc sức khỏe trước, sau khi hiến máu.

Không chỉ là một hoạt động tình nguyện, chương trình còn là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của VNPT, đặc biệt là tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm và sẻ chia. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ VNPT trong các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái và phát triển bền vững.

Với thông điệp “Sắc xanh kết nối-Giọt hồng sẻ chia”, Chương trình “Hiến máu tình nguyện 2026” tiếp tục lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm vì cộng đồng, khẳng định hình ảnh tuổi trẻ VNPT không chỉ tiên phong trong công nghệ, chuyển đổi số mà còn tích cực trong các hoạt động tình nguyện, mang những giá trị nhân văn đến với xã hội.