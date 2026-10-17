Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới tiếp tục là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên. Những hình thức quảng bá tinh vi, tâm lý tò mò và tác động từ bạn bè có thể khiến người trẻ tiếp cận các sản phẩm gây nghiện khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả. Phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc tại trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng.

Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động thường xuyên, mỗi đoàn viên, thanh niên chủ động trang bị kiến thức, nhận diện các hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Các cơ sở Đoàn cần gắn hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với sinh hoạt Chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, “Trường học không khói thuốc”, “Cơ quan không khói thuốc”; đồng thời tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy lợi thế của nền tảng số và sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi.

Trong năm 2026, Trung ương Đoàn và Quỹ Phòng bệnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền. Tháng 5/2026, lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại Hải Phòng thu hút hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên. Tiếp đó, 12 cuộc thi sân khấu hóa về phòng, chống tác hại của thuốc lá được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố, thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong hai tháng cuối năm, hai đơn vị dự kiến tổ chức cuộc thi sáng tác video clip và infographic về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng TikTok.

TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và suy giảm sức khỏe sinh sản.

Theo bà Trần Khánh Thu, tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây tử vong hơn 103.000 người mỗi năm, trong đó, khoảng 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động. Trên thế giới, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm. Sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc ở Việt Nam giảm từ 55,9% xuống 22,4%; tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng giảm từ 54,3% xuống 35,6%.

Bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng nhóm Sống khỏe & Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng nhóm Sống khỏe và Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, không có mức độ phơi nhiễm khói thuốc lá nào được coi là an toàn. Việc tăng cường bảo vệ người dân khỏi khói thuốc góp phần phòng ngừa bệnh tật, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh. Các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới đang được tiếp thị theo những cách thức thu hút giới trẻ, thông qua bao bì, hương vị và các chiến dịch truyền thông trên nền tảng số. Nicotine có khả năng gây nghiện cao, tiềm ẩn nguy cơ đối với não bộ đang phát triển và các cơ quan khác trong cơ thể.

WHO hoan nghênh việc Việt Nam cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Đại diện tổ chức này cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là cơ hội tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế tiếp thị sản phẩm thuốc lá và mở rộng môi trường không khói thuốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cam kết “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên tham gia giao lưu với nghệ sĩ trẻ, tìm hiểu về Nghị quyết số 173/2024/QH15 và tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng thông điệp “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, kêu gọi người trẻ chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, vận động cộng đồng và duy trì môi trường sống, học tập, làm việc không khói thuốc.