Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp Đoàn trường Đại học Quy Nhơn ra quân hỗ trợ người dân đẩy mạnh tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Minh Nhật

Theo đó, hơn 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ Đoàn phường Quy Nhơn Nam, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn đã túc trực tại nhà văn hóa các khu phố và trực tiếp đến nhà dân để hỗ trợ xác nhận, tích hợp 5 loại giấy tờ, thông tin trên ứng dụng VNeID như: Giấy khai sinh, tài khoản thanh toán điện tử, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử.

Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền cho người dân về kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân phường Quy Nhơn Nam tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Minh Nhật

Hoạt động được triển khai trong 2 ngày (28 và 29-11) tại 16 khu phố trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, góp phần hoàn thiện dữ liệu dân cư, xây dựng chính quyền số, xã hội số; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong công cuộc chuyển đổi số.