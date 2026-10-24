Đoàn viên phường An Xuyên hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy nhà kho mút xốp

Khoảng 15 giờ ngày 23/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho mút xốp Giao (đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, phường An Xuyên) do ông T.T.G. làm chủ, thiêu rụi toàn bộ vật liệu bên trong.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân.

Đoàn viên, thanh niên phường An Xuyên tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau vụ hoả hoạn.

Ông Nguyễn Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường, cho biết: “Sau hoả hoạn, bên cạnh mất mát về tài sản, người dân còn gặp khó khăn trong việc dọn dẹp. Đoàn phường đã huy động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khẩn trương tham gia di dời tài sản, dọn dẹp vật dụng sót lại và vệ sinh toàn bộ khu vực xảy ra cháy”.

Đoàn viên hỗ trợ người dân di dời các thiết bị điện tử ra khu vực an toàn.

Hỗ trợ người dân kiểm kê đồ đạc hư hại và sắp xếp các vật dụng còn sử dụng được.

Từ những việc làm cụ thể và thiết thực, tuổi trẻ phường An Xuyên tiếp tục lan toả thông điệp về tinh thần "tương thân tương ái". Đây cũng là cách đoàn viên, thanh niên khẳng định vai trò đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội./.