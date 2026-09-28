Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My gây chú ý

Mới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi Premiere phim điện ảnh Trại Buôn Người diễn ra ở Hà Nội. Sự góp mặt của cặp đôi nhanh chóng thu hút khán giả truyền thông khi cả hai vốn hiếm khi cùng tham dự các sự kiện công chiếu phim.

Tại thảm đỏ, Doãn Hải My lựa chọn trang phục tông trắng thanh lịch với thiết kế áo tay phồng kết hợp váy ngắn, tạo tổng thể trẻ trung, nữ tính. Cô để tóc buộc nửa đầu, trang điểm nhẹ nhàng. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu xuất hiện với diện mạo lịch lãm khi diện vest đen, phối cùng sơ mi trắng.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tại buổi Premiere phim điện ảnh Trại Buôn Người diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Đứng cạnh nhau, cặp vợ chồng tạo cảm giác tương đồng về phong cách khi cùng giữ hình ảnh chỉn chu, sang trọng. Trong suốt sự kiện, cả hai thoải mái trò chuyện, đứng sát bên nhau trước ống kính. Doãn Hải My còn có khoảnh khắc chỉnh lại trang phục cho ông xã. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng xuất hiện tại một buổi ra mắt phim. Cặp đôi vốn không thường xuyên tham dự các sự kiện điện ảnh, bởi vậy màn lộ diện lần này càng nhận được sự quan tâm. Đáng chú ý, hai vợ chồng đến Premiere để ủng hộ ê-kíp Trại Buôn Người, trong đó có diễn viên Hoàng Kim Ngọc.

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đăng tải lời chúc dành cho bộ phim: “Trại Buôn Người - Đằng sau một lời mời có thể là một cái bẫy. Đằng sau một giấc mơ có thể là một bi kịch”. Nam cầu thủ đồng thời gửi lời chúc phim ra mắt thành công và đặc biệt gọi Hoàng Kim Ngọc là “chị gái”, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa anh với nữ diễn viên. Anh viết: “Chúc mừng chị gái Hoàng Kim Ngọc và đoàn phim”.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu cùng diễn viên phim Trại Buôn Người.

Không chỉ có vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Premiere tại Hà Nội còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Lam, Việt Anh, Quỳnh Nga, Quang Thắng, Trang Nhung cùng dàn diễn viên của phim.

Trại Buôn Người là dự án điện ảnh do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, được ê-kíp phát triển và thực hiện trong khoảng 5 năm. Phim khai thác đề tài xã hội hiện đại, xoay quanh những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và phải tìm cách sinh tồn, trở về. Tác phẩm đồng thời đặt trọng tâm vào tình thân, sự hy sinh và khát vọng tự do.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là quy mô sản xuất. Trại Buôn Người quy tụ hơn 10.000 thành viên đoàn phim và diễn viên trong quá trình thực hiện, trong đó có hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh. Với quy mô này, tác phẩm được VietKings xác lập Kỷ lục Việt Nam cho phim điện ảnh chiếu rạp đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất.

Sau Premiere tại TP.HCM ngày 22/9, phim tiếp tục ra mắt khán giả Hà Nội tối 24/9 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9/2026.