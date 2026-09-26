Đoàn Văn Hậu lộ diện sau ồn ào thẻ đỏ, nhan sắc Doãn Hải My gây chú ý

Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng chiếm trọn điểm nhìn nhờ diện mạo hoàn hảo. Trong bộ trang phục tông trắng nhã nhặn gồm áo tay bồng cổ tàu đi kèm chân váy ngắn, Doãn Hải My khéo léo khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi chân nuột nà.

Gương mặt thanh tú cùng lối trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông chuẩn tiểu thư đài các. Sánh đôi bên cạnh vợ, Đoàn Văn Hậu bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen cắt may chỉn chu và chiếc sơ mi trắng mở cúc nam tính.

Hai vợ chồng thanh lịch xuất hiện trong sự kiện gần đây.

Bên cạnh diện mạo nổi bật, sự chênh lệch chiều cao lý tưởng của cặp đôi cũng khiến nhiều người xuýt xóa. Đứng bên người chồng cao gần 1m90 với bờ vai vững chãi, Doãn Hải My trở nên thật bé nhỏ và luôn nhận được sự bảo vệ, chở che.

Suốt sự kiện, ống kính truyền thông liên tục bắt trọn những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Họ không rời nhau nửa bước, hết ghé tai thì thầm to nhỏ, trao nhau ánh mắt tình cảm, đến cảnh Hải My ân cần, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho chồng khiến ai độc thân nhìn vào liền ghen tị.

Hai vợ chồng không rời nhau nửa bước...

...và trao nhau ánh mắt tình cảm.

Mỗi lần sánh bước bên nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn trở thành tâm điểm là do chặng đường từ hẹn hò đến kết hôn của họ đã trải qua không ít sóng gió dư luận. Nên duyên từ năm 2020 và chính thức kết hôn vào cuối năm 2023, cả hai đã cùng đồng hành qua nhiều cột mốc thăng trầm.

Trong những năm tháng bên nhau sau đó, cuộc sống hôn nhân của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu không tránh khỏi những xăm soi, bàn tán và cả những tin đồn từ dư luận. Tuy vậy, cặp đôi chọn cách dùng hành động để chứng minh. Nàng WAG sinh năm 2001 luôn cùng chồng ra sân cỏ, làm chỗ dựa tinh thần cho anh vượt qua áp lực phong độ và chấn thương, chưa một lần bày tỏ thái độ tiêu cực lên mạng xã hội.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là bộ đôi cầu thủ và nàng WAGs nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Vừa qua, khi Đoàn Văn Hậu vướng rắc rối phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi. Trong khuôn khổ V-League 2026/27, tối 10/9, Văn Hậu đã có mặt trong đội hình xuất phát của Công an Hà Nội trong trận đấu với Thể Công - Viettel trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trận đấu đã trở thành một dấu mốc đáng chú ý theo chiều hướng tiêu cực khi anh bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân.

Tình huống này xảy ra ở phút 68, khi trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng cho Văn Hậu. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã được thay đổi thành thẻ đỏ. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu V-League của Văn Hậu anh phải nhận thẻ đỏ. Sau khi chồng nhận án phạt, Doãn Hải My vẫn sát cánh đồng hành cùng chồng, sang tận Nhật Bản chăm sóc anh và kết hợp tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng bên nhau.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu V-League của Văn Hậu anh phải nhận thẻ đỏ.

Bên cạnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, buổi công chiếu quy tụ hàng loạt cái tên đình đám của Vbiz, từ dàn cast chính như Steven Nguyễn, Á hậu Minh Kiên, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My... cho đến dàn khách mời gồm Việt Anh, Quỳnh Nga, Tô Dũng, Huỳnh Anh... đến chung vui.