Dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng; Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận; các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên Đoàn Văn công Quân khu 3 qua các thời kỳ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu tại chương trình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy của Người tiếp tục định hướng, phát huy vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong bồi đắp lý tưởng, nhân cách và sức mạnh tinh thần của bộ đội.

Đối với Đoàn Văn công Quân khu 3, thấm nhuần lời Bác dạy, chính là đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ vào từng tác phẩm, từng chương trình biểu diễn, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và trách nhiệm cống hiến của cán bộ, chiến sĩ.

Lịch sử tự hào, lưu dấu những chặng đường phát triển

Ôn lại truyền thống 80 năm, Đại tá, NSƯT Nguyễn Văn Hiếu, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3 xúc động cho biết, lịch sử của Đoàn Văn công Quân khu 3 luôn gắn liền với chặng đường đấu tranh cách mạng và dựng xây của nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 3 Anh hùng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Văn công Quân khu 3. Ảnh: Tiến Bảo

Sinh ra từ cái nôi văn hóa vùng châu thổ sông Hồng, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đây là quê hương của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng, những làn điệu dân ca mượt mà, sâu lắng, đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.

Chính từ mạch nguồn lịch sử và văn hóa ấy, ngay từ ngày đầu thành lập, Đoàn Văn công Quân khu 3 đã kế thừa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thực hiện sứ mệnh tuyên truyền cổ vũ tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Những năm tháng kháng chiến trường kỳ đấu tranh chống Pháp dẫu mang nhiều tên gọi khác nhau, qua từng giai đoạn như: Đội Tuyên truyền văn hóa Chiến khu 2, Chiến khu 3, Đội Văn công Liên khu 3, khu Tả Ngạn, các thế hệ cán bộ, diễn viên của đoàn luôn bám sát trận địa, sát cánh cùng bộ đội và nhân dân. Tiếng hát, lời ca, điệu múa của đoàn là vũ khí sắc bén cổ vũ tinh thần chiến đấu, củng cố niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Tiến Bảo

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đội Tuyên truyền văn hóa Chiến khu 2, Chiến khu 3 luôn bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”; phá tề, trừ gian.

Với tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có lời ca tiếng hát”, những nghệ sĩ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền văn hóa đã có mặt ở nhiều chiến dịch, ngay tại giao thông hào của các trận địa ác liệt nhất, để cổ vũ, động viên quân và dân vượt qua gian khổ, hy sinh, cùng cả nước làm nên thắng lợi của Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đoàn Văn công Quân khu 3 tự hào với truyền thống 80 năm. Ảnh: Tiến Bảo

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu “Tiếng hát át tiếng bom”, Đoàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu, động viên bộ đội chiến đấu bảo vệ thành phố Cảng và những địa bàn trọng điểm của Quân khu; những điệu múa, lời ca, tiếng hát của Đoàn đã vang xa, phục vụ bộ đội tại những chiến trường nóng bỏng, ác liệt như: Hàm Rồng - Thanh Hóa; tuyến lửa Đường 9, Khe Sanh, Vĩnh Linh - Quảng Trị, cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn Văn công được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: Tiến Bảo

Đặc biệt, tháng 4.1964, Đoàn đã vinh dự được biểu diễn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thi đua 5 tốt toàn miền Bắc, và được Người khen ngợi “diễn giỏi, hát hay”. Đó là niềm vinh dự lớn lao, cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm, phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến của mỗi nghệ sĩ, chiến sĩ.

80 năm đã đi qua - Đoàn Văn công luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của người nghệ sĩ

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, với nhiều lần điều chỉnh tổ chức, biên chế, thay đổi tên gọi, vị trí đóng quân. Song, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên Đoàn Văn công luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của người nghệ sĩ - chiến sĩ, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, diễn giỏi, hát hay”.

Nhiều nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú trong đoàn được phong tặng. Ảnh: Tiến Bảo

Từ môi trường nghệ thuật của Đoàn, nhiều tài năng đã được bồi dưỡng, trưởng thành, có những đóng góp quan trọng cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà; đặc biệt, có 14 người được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng công tác, cống hiến và trưởng thành tại Đoàn, tiêu biểu như: Nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Trần Hoàn, nhà văn Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Tô Ngọc Vân, nghệ sĩ Tào Mạt, Lê Dung… Đây không chỉ là niềm vinh dự của Đoàn Văn công, mà còn là niềm tự hào của cả LLVT Quân khu.

Đoàn Văn công tiếp tục khẳng định cống hiến, đóng góp cho Tổ quốc. Ảnh: Tiến Bảo

Cũng trong buổi lễ trọng thể hôm nay, Đoàn Văn công được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - phần thưởng cao quý này đã tiếp tục khẳng định những cống hiến, đóng góp của cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, Đoàn Văn công Quân khu cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá, NSƯT Nguyễn Văn Hiếu, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3 gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, nhất là TP. Hải Phòng... Cùng các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ để Đoàn Văn công nói riêng, LLVT Quân khu 3 nói chung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Văn công là cái nôi của nhiều nhạc sĩ tài hoa. Ảnh: Tiến Bảo

Đại tá, NSƯT Nguyễn Văn Hiếu, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3 chia sẻ: “Truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đoàn là tài sản tinh thần, là động lực, đồng thời là hành trang tiếp sức cho mỗi cán bộ, nghệ sĩ, nhân viên, chiến sĩ của đoàn hôm nay tiếp tục vững bước trên chặng đường mới; nỗ lực phấn đấu xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, diễn giỏi, hát hay”, góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, sáng tạo” của Cục Chính trị và truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” của LLVT Quân khu 3.

Đất nước trọn niềm vui, non sông thu về một mối. Những lời ca, điệu múa của Đoàn vẫn luôn vang vọng, sưởi ấm tâm hồn bộ đội, thắt chặt tình quân dân. Đoàn luôn tích cực, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân khu và các địa phương. Tham gia các kỳ hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, toàn quân và khu vực giành giải cao, nhiều tiết mục được tặng thưởng huy chương Vàng, huy chương Bạc.

Với những thành tích đạt được cùng những nỗ lực cố gắng của cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên, những năm gần đây Đoàn đã 5 lần được Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 3 lần tặng cờ thi đua. Năm 2025, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân.

Truyền thống 80 năm là tài sản tinh thần quý báu, đồng thời đặt lên vai thế hệ hôm nay trách nhiệm tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị đã được vun đắp bằng tâm huyết, tài năng và sự hy sinh của lớp lớp các thế hệ nghệ sĩ, chiến sĩ. Đoàn Văn công Quân khu 3 tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, nhiều chương trình có giá trị, nhiều đóng góp thiết thực; xứng đáng với phần thưởng cao quý được trao tặng và sự tin yêu của bộ đội và nhân dân.