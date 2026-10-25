Đoàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương về nguồn tại Tuyên Quang

Cùng tham dự đoàn có Đại tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Hoạt động về nguồn giúp cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ôn lại truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác kiểm tra Đảng.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.