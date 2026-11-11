Đoàn Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam, Trung Quốc kết thúc chuyến làm việc tại Đà Nẵng

Đoàn công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đến tham quan cảng Tiên Sa. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại Cảng Tiên Sa, đoàn đã được nghe giới thiệu về tiềm năng hoạt động của cảng biển Tiên Sa và hệ thống cảng biển thành phố Đà Nẵng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng tại cảng biển. Hiện nay, hệ thống cảng biển đang tiếp tục được xây dựng và mở rộng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Các hãng tàu container quốc tế lớn như SITC, COSCO Shipping, China Steel Express... thường xuyên cập cảng để giao nhận container hàng hóa cho khu vực miền Trung.

Năm 2025, biên đội Tàu 568 của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm Tàu hộ vệ tên lửa 568-Heng Yang và tàu tiếp liệu 887-Wei Shan Hu, với 358 cán bộ, thủy thủ, đã cập cảng Tiên Sa, tổ chức chuyến thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 17 đến 19/3/2025.

Không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giao thương hàng hóa, Cảng Tiên Sa còn là cửa ngõ đón các tuyến hải trình du lịch quốc tế. Những chuyến tàu biển 5 sao đưa hàng nghìn du khách từ châu Âu, Mỹ, châu Á cập cảng Tiên Sa để bắt đầu hành trình khám phá các di sản thế giới tại miền Trung như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và các danh thắng Đà Nẵng.

Đoàn công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đoàn đã được nghe giới thiệu về những hiện vật đã được các nhà khảo cổ Pháp thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ (EFEO) thu thập từ cuối thế kỷ XIX. Bảo tàng được khởi công xây dựng từ năm 1915 đến nay đã hơn 100 năm tuổi với những bảo vật quốc gia như Đài thờ Trà Kiệu (thế kỷ X), đài thờ Mỹ Sơn E, tượng Bồ tát Tara, tượng thần Ganesh.

Các đại biểu hai bên tham gia giao lưu Pickleball do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức chào mừng sự kiện. Ảnh: Hồng Anh

Trước đó, chiều và tối ngày 10/11, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn công tác của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc. Cùng tham dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên… Đoàn đại biểu hai bên cũng đã dự giao lưu Pickleball do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam phát biểu tại tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc. Ảnh: Lê Văn Chương

Đồng chí Ngô Hải Bình (bên trái), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc cảm ơn sự tiếp đón thân mật và chu đáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Lê Văn Chương

Trước khi rời thành phố Đà Nẵng, đồng chí Ngô Hải Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc đã bày tỏ cảm ơn trước sự tiếp đón nồng nhiệt của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại thành phố Đà Nẵng. Đồng chí cũng hy vọng sau Hội nghị thường niên lần thứ XI của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, việc thông thương của hàng hóa qua lại cửa khẩu biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ có nhiều thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển.