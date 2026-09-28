Đoàn UBND tỉnh triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.T

Trong 9 tháng năm 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tính trong 9 tháng, fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Quảng Trị đã đăng tải và chia sẻ hơn 3.000 tin, bài hoạt động cơ sở với mục đích tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội.

Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc với gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tiếp bước bản hùng ca bất tử”, trao tặng 77 phần quà với tổng kinh phí hơn 23 triệu đồng cho người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh; trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước cho Đảng ủy xã La Lay nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân trị giá 10 triệu đồng và trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng vùng cao” với 28 cột đèn trị giá 50 triệu đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.T

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, tập trung vào công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo cho thiếu nhi và hỗ trợ người dân.

Cụ thể, đã trao tặng công trình thanh niên “Nước sạch về bản” trị giá 40 triệu đồng; trao 4 mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng hỗ trợ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; trao tặng 50 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 300 nghìn đồng/suất; trao quà cho 50 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện với tổng trị giá 7 triệu đồng; hỗ trợ tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho Đoàn xã Thượng Trạch; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: H.T

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Đoàn UBND tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.