Đoàn UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Tuyên Bình

Đoàn UBND tỉnh trao biển công trình “Thắp sáng đường quê” cho đại diện xã Tuyên Bình - Ảnh: K.H

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 46 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu dân cư. Các bên cũng thống nhất phương án quản lý, vận hành, bảo dưỡng để duy trì hiệu quả công trình.

Công trình “Thắp sáng đường quê” góp phần cải thiện hạ tầng, xây dựng cảnh quan nông thôn tại xã Tuyên Bình - Ảnh: K.H

Chương trình còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin về học nghề, thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ việc làm, tín dụng, phát triển kinh tế, giúp đoàn viên, thanh niên định hướng nghề nghiệp, lập thân, lập nghiệp.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên cũng hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng VNeID, VssID, QuangTri-S, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và người chưa thành thạo công nghệ.

Quang cảnh buổi tuyên truyền Luật Trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em tại Trường THCS Tuyên Bình - Ảnh: K.H

Cùng với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu nhi được triển khai tại Trường THCS Tuyên Bình. Nội dung tập trung vào Luật Trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi bạo lực, xâm hại.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật giúp học sinh nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em - Ảnh: K.H

Thông qua các hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Đoàn UBND tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, gắn chuyên môn của từng tổ chức Đoàn với nhu cầu thực tế tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số và đồng hành với thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp.