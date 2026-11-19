Ngày 19/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Đông Sơn vừa hỗ trợ hoàn tất các thủ tục, giúp chị Lê Thị Lan (SN 1969, trú tại tổ dân phố Rừng Thông, phường Đông Sơn) trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình sau hơn hai thập kỷ lưu lạc tại Trung Quốc.

Trước đó, hơn 20 năm, do thiếu suy nghĩ, chị Lan theo bạn sang Trung Quốc làm ăn mà không kịp báo cho gia đình. Cuộc sống nơi đất khách thiếu thốn, bất đồng ngôn ngữ, không thông thạo công nghệ khiến chị mất hoàn toàn liên lạc với người thân, hành trình mưu sinh ngắn ngày biến thành chuỗi ngày lưu lạc đằng đẵng.

Chị Lê Thị Lan và những người thân trong gia đình cảm ơn sự tận tâm Công an phường Đông Sơn.

Sau nhiều năm tìm kiếm không kết quả, nắm được một số manh mối ít ỏi, chị Lê Thị Dung (chị gái chị Lan) đã liên hệ với Công an phường Đông Sơn thông qua mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến” để nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Sơn đã phân công cán bộ trực tiếp xác minh lai lịch, đồng thời kết nối với các đầu mối cộng đồng người Thanh Hóa tại Trung Quốc.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn cho biết, quá trình xác minh kéo dài hơn 6 tháng với nhiều thời điểm tưởng chừng đi vào ngõ cụt do chị Lan không biết tiếng bản địa, hạn chế tiếp cận công nghệ.

Bằng sự kiên trì, lực lượng công an đã kết nối thành công với chị Trần Thị Hướng (SN 1976, người con quê hương Đông Sơn đang làm việc tại Trung Quốc) để hỗ trợ tiếp cận, hoàn thiện hộ chiếu, thị thực và các giấy tờ hồi hương.

Ngày 15/11, chị Lan đã trở về Việt Nam an toàn ở tuổi 57. Trong ngày đến trụ sở Công an phường Đông Sơn gửi lời cảm ơn, chị Lan nghẹn ngào chia sẻ nỗi day dứt lớn nhất là khi trở về thì cha mẹ đều đã qua đời, nhưng được gặp lại anh chị em và trở về cội nguồn là niềm hạnh phúc lớn lao.

Được triển khai từ ngày 3/2/2026, mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến” của Công an phường Đông Sơn đã tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi và giải quyết hàng trăm hồ sơ thủ tục hành chính qua nền tảng số. Cuộc đoàn tụ sau hơn 20 năm của gia đình chị Lan là minh chứng cho hiệu quả của chuyển đổi số khi được vận hành bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm vì nhân dân phục vụ.