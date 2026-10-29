Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải rộn ràng chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Hướng tới chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, đoàn viên, thanh niên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình tại Khánh Hòa, góp phần tạo không khí sôi nổi và tiếp thêm động lực cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo trước giờ tranh tài.

Các đoàn viên tham gia tập luyện tiết mục văn nghệ phục vụ chương trình cầu truyền hình.

Đoàn trường đã huy động hơn 150 đoàn viên tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ của trường và của tỉnh phục vụ chương trình cầu truyền hình. Với tinh thần nhiệt huyết, các đoàn viên miệt mài tập luyện, sẵn sàng mang đến những màn trình diễn đặc sắc, thể hiện niềm tự hào và tình cảm dành cho Gia Bảo.

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên còn tham gia hỗ trợ ban tổ chức sắp xếp đội ngũ, thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật; phối hợp với ê-kíp Đài Truyền hình Việt Nam trong quá trình ghi hình phóng sự về Gia Bảo.

Cùng với các hoạt động chuẩn bị tại điểm cầu, Đoàn trường phát động đoàn viên sáng tác khẩu hiệu cổ vũ Gia Bảo. Nhiều thông điệp ý nghĩa được gửi gắm, trong đó có các câu được nhà trường lựa chọn in thành băng rôn như: “Cầu về đất nắng đơm hoa, mười lăm năm ấy thiết tha đợi chờ”, “Gia Bảo tiến bước - vinh quang phía trước”, “Nụ cười chiến thắng - Tỏa nắng Olym”. Những lời cổ vũ thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè và học sinh nhà trường đối với nam sinh trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Các đoàn viên, thanh niên còn tích cực hỗ trợ công tác truyền thông, đăng tải tin, bài trên các trang mạng xã hội của trường, góp phần lan tỏa thông tin về Gia Bảo và kêu gọi cộng đồng cùng hướng về trận chung kết.