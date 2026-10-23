Đoàn Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Vào 19h15 tối nay 23/10, Thể Công Viettel sẽ chạm trán Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2026/27. Trong khi đội bóng áo lính vừa trải qua chuỗi 5 trận không thắng, thì tân binh Bắc Ninh đang rất tự tin sau những vòng đầu tiên tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.