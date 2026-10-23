Đoàn Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương
Kết thúc ngày thi đấu 22/10/2026 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng thứ 19 với 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.
Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 150 HCV, 79 HCB và 85 HCĐ; đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, đoàn Uzbekistan đứng thứ ba…
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doan-trung-quoc-tiep-tuc-dung-dau-bang-tong-sap-huy-chuong-post1396653.html