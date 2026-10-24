Đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp, có hơn 400 huy chương

Trận hòa Bắc Ninh ở vòng 4 giúp Câu lạc bộ (CLB) thành phố Đồng Nai giải tỏa phần nào sức ép sau chuỗi trận khởi đầu đáng thất vọng tại V.League 2026-2027. Trở về sân nhà ở vòng 5 (lúc 18h hôm nay 24-10), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Việt Thắng có thêm cơ sở để hướng đến điểm số tiếp theo khi Thép Xanh Nam Định cũng không có lực lượng mạnh nhất.