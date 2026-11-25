Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 1 luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác theo quy định.

Đại tá Trần Hồng Quảng, Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 1 báo cáo kết quả công tác năm 2026.

Năm 2026, Đoàn Trinh sát số 1 chủ trì và phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 11 vụ vi phạm trên biển và địa bàn có liên quan; thu giữ: 34.336 lít dầu DO; 13.232kg dầu FO; hơn 4.707 tấn than; 62kg pháo hoa nổ cùng nhiều tang vật khác.

Đơn vị tổ chức 7 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cấp phát 6.200 tờ rơi, tặng 890 sách pháp luật, 750 lá cờ Tổ quốc cùng hàng trăm suất quà tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho các đối tượng chính sách...

Đơn vị trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đoàn Trinh sát số 1 đạt được trong năm 2026; yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác quân sự-quốc phòng, duy trì nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật, giữ vững ổn định đơn vị.

Đoàn Trinh sát số 1 thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm.

Quang cảnh hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Trung tướng Bùi Quốc Oai đã có buổi đối thoại dân chủ giải đáp thắc mắc, định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 1; đồng thời thông tin về tình hình khu vực, trong nước, sự phát triển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.