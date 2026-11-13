Đoan Trang dành bao nhiêu chỗ cho cây xanh trong penthouse 280 m²?

Sau thời gian sống tại Singapore, Đoan Trang cùng chồng và con gái trở về Việt Nam vào năm 2025. Gia đình nữ ca sĩ hiện sống trong căn penthouse rộng 280 m² tại TP.HCM. Căn hộ có thiết kế thông tầng, gồm 4 phòng ngủ và tầm nhìn rộng ra thành phố.

Đoan Trang cùng chồng và con gái trở về Việt Nam.

Ở phòng khách, trần cao và hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên vào nhà. Bộ sofa trắng và kệ tivi âm tủ giữ cho không gian chung gọn gàng, còn những chậu cây ngoài ban công tạo thêm màu sắc. Từ sofa nhìn ra, khoảng xanh nằm ngay trước tầm mắt, nối phòng khách với không gian bên ngoài.

Đoan Trang cùng chồng và con gái đang tận hưởng cuộc sống tại căn penthouse rộng 280m²

Đoan Trang cũng dành một khoảng dưới chân cầu thang để đặt chậu cây cỡ lớn. Cầu thang xương cá sử dụng dây cáp ở phần lan can, giúp tầm nhìn giữa hai tầng thông thoáng. Trên nền nội thất gỗ, chậu cây trở thành điểm nhấn ngay ở lối đi giữa các khu vực sinh hoạt.

Thay vì các loại tay vịn cồng kềnh, vợ chồng nữ ca sĩ ưu tiên sử dụng hệ dây cáp

Bộ bàn ăn dài bằng gỗ ấm cúng

Bàn ăn dài bằng gỗ được bố trí ngay sau sofa, cạnh ban công. Cách sắp xếp này giúp phòng khách và khu vực dùng bữa liền nhau, đồng thời đưa ánh sáng và màu xanh từ ban công vào cả hai không gian. Những chậu cây lớn tạo điểm nhấn ở các khoảng rộng, trong khi cây nhỏ và bình hoa được nữ ca sĩ tự tay chọn, bày ở nhiều góc khác trong nhà.

Đoan Trang dành nhiều không gian cho cây xanh

Đoan Trang được khán giả biết đến qua các ca khúc Tóc hát, Socola và Khi ta hai mươi. Cô kết hôn với ông xã người Thụy Điển hơn mình 8 tuổi vào năm 2012. Sau khi trở về Việt Nam, vợ chồng nữ ca sĩ cùng con gái chuyển về sống tại căn penthouse này.

Cây xanh khắp không gian sống của cô.

Những mảng xanh và sắc màu rực rỡ không chỉ thổi bừng sức sống mà còn khiến cơ ngơi của nữ ca sĩ đẹp "xịn từng centimet", trở thành chốn về ấm áp và đầy cảm hứng cho gia đình nhỏ.