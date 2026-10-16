Đoàn TPHCM dẫn đầu Giải vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia 2026

ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp ĐT Đài Bắc Trung Hoa và ĐT Kyrgyzstan trong dịp FIFA Days tháng 11/2026. Đáng chú ý, Kyrgyzstan đã giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, trong khi Đài Bắc Trung Hoa không vượt qua vòng loại giải đấu này.