Đoàn TPHCM dẫn đầu Giải vô địch Tay súng xuất sắc quốc gia 2026
Khép lại 8 ngày thi đấu, với 10 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ, phá 4 kỷ lục quốc gia, các xạ thủ của đoàn TPHCM đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn. Vị trí thứ nhì thuộc về đoàn Quân đội với 9 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ. Đoàn Thanh Hóa xếp thứ ba (4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ); đoàn Công an nhân dân xếp hạng tư (4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ).
Tại giải các tuyển thủ quốc gia đều giành ngôi đầu ở nội dung sở trường, như, Lê Thị Mộng Tuyền (1 HCV 50m súng trường nằm nữ); Phí Thanh Thảo (1 HCV 10m súng trường hơi nữ); Nguyễn Thùy Trang (2 HCV 25m súng ngắn thể thao, 25m súng ngắn tiêu chuẩn) và Trịnh Thu Vinh (2 HCV 50m súng ngắn, 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doan-tphcm-dan-dau-giai-vo-dich-tay-sung-xuat-sac-quoc-gia-2026-post359503.html