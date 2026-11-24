Đoàn TP.HCM thể hiện thành tích nổi bật ở nhiều bộ môn khác nhau ở đại hội. Ảnh: Ban tổ chức.

Tính đến tối 23/11, đoàn TP.HCM giành hơn 140 huy chương các loại, trong đó có 55 huy chương vàng. Thành tích này đến từ sự đóng góp của nhiều môn thể thao, nổi bật là canoeing, vovinam, judo và võ cổ truyền.

Trong những ngày tới, đại hội sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh quan trọng khi hàng loạt môn Olympic và ASIAD bắt đầu tranh tài.

Võ thuật và canoeing đóng góp chủ lực

Sáng 23/11, nội dung quyền thuật môn võ cổ truyền khép lại sau ba ngày tranh tài với 10 bộ huy chương được trao. Đoàn TP.HCM giành 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, chiếm một nửa số huy chương vàng của nội dung này.

5 tấm huy chương vàng thuộc về Lê Thanh Hải (Độc Lư Thương nam), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Song Tuyết Kiếm nữ), Nguyễn Thành Lộc (Lão Hổ Thượng Sơn nam), Dương Thị Thanh Đào (Hùng Kê Quyền nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (Lão Mai Quyền nữ). Thành tích này cho thấy sự đồng đều của lực lượng võ cổ truyền TP.HCM ở cả nội dung nam và nữ.

Trước đó, vovinam cũng mang về kết quả nổi bật cho đoàn chủ nhà. Các võ sĩ TP.HCM giành 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đứng đầu toàn đoàn và vượt thành tích 7 huy chương vàng ở kỳ đại hội trước. Trong khi đó, các tuyển thủ judo giành 7 huy chương vàng, xếp thứ hai toàn đoàn, sau Quân đội.

Vovinam mang về 8 huy chương vàng cho đoàn TP.HCM. Ảnh: Ban tổ chức.

Canoeing là môn đóng góp nhiều huy chương vàng nhất cho TP.HCM trong giai đoạn đầu đại hội với 10 lần về nhất. Hai tay chèo Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Hoàng Quân lần lượt giành 3 và 2 huy chương vàng, trở thành những gương mặt nổi bật của đội tuyển đua thuyền thành phố.

Ở các môn khác, cầu lông TP.HCM giành cả hai huy chương vàng nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Tại môn bowling, Lê Minh Đức cũng mang về thêm một huy chương vàng ở nội dung master nam dù Hà Nội mới là đoàn chiếm ưu thế chung cuộc với 4 lần đứng đầu.

Nhìn chung, các môn võ thuật và đua thuyền đang tạo nền tảng quan trọng cho thành tích của TP.HCM. Bên cạnh những môn thế mạnh truyền thống, kết quả ở cầu lông và bowling cho thấy đoàn chủ nhà còn có khả năng cạnh tranh tại nhiều nội dung khác.

Cầu lông là một trong những môn thế mạnh của đoàn TP.HCM khi quy tụ nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm. Ảnh: Ban tổ chức.

Chờ đợi màn bứt phá ở các môn Olympic

Đại hội năm nay đánh dấu sự thay đổi đáng kể về quy mô lực lượng của thể thao TP.HCM sau khi hợp nhất nguồn vận động viên với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đoàn chủ nhà tham dự với 1.453 vận động viên, tranh tài ở 46 môn thể thao.

Việc bổ sung lực lượng giúp TP.HCM có thêm nguồn vận động viên ở những môn từng là thế mạnh của các địa phương trước đây, đặc biệt là võ thuật, đua thuyền và thể thao biển. Những kết quả ban đầu ở vovinam và canoeing phần nào phản ánh lợi thế về chiều sâu lực lượng sau quá trình hợp nhất.

Bên cạnh đó, một số môn được tổ chức tại các địa điểm thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, như canoeing tại hồ Đá Bàng hay bóng chuyền bãi biển ở Hồ Tràm. Điều kiện sân bãi quen thuộc cũng là yếu tố thuận lợi cho các VĐV chủ nhà trong quá trình thi đấu.

Tuy nhiên, cuộc đua huy chương được dự báo sẽ quyết liệt hơn khi đại hội bước vào giai đoạn tranh tài của các môn Olympic và ASIAD. Đây là những môn có số lượng huy chương lớn, đồng thời quy tụ nhiều đơn vị sở hữu lực lượng mạnh và có truyền thống thành tích.

Bơi là một trong những môn có số lượng huy chương lớn nhất tại đại hội. Ảnh: Hoài Bảo.

Đáng chú ý, môn bơi diễn ra tại CLB Bơi lặn Phú Thọ có tới 41 bộ huy chương. Điền kinh, cử tạ, bắn súng và thể dục dụng cụ cũng là những nội dung quan trọng, có thể tạo ra thay đổi đáng kể trên bảng tổng sắp trong những ngày tiếp theo.

Với khoảng cách hiện có so với Hà Nội, TP.HCM đang nắm lợi thế trong cuộc đua dẫn đầu. Dù vậy, thành tích ở các môn Olympic và ASIAD mới là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng duy trì vị trí của đoàn chủ nhà đến khi đại hội khép lại.