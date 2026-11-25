Cùng tham gia đoàn công tác còn có Đại tá Arseny Georgievich Lukyanov, Trưởng Cơ quan Truyền thông Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Belarus.

Về phía Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó giám đốc; Đại tá Phí Hữu Khiết, Chủ nhiệm Chính trị; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban trực thuộc Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đón đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hoan khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Về công tác đối ngoại, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội duy trì giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với cơ quan truyền thông của nhiều đối tác như Nga, Lào, Campuchia, Cuba, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Với Belarus, Trung tâm đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm hợp tác truyền thông trong những năm qua, đặc biệt là với Kênh truyền hình Voen TV và Hãng thông tấn quân sự Vaiar.

Đại tá Kiseln Alexander Nikolaevich phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Văn Hoan phát biểu tại buổi làm việc.

Về định hướng phát triển hợp tác trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn Hoan mong muốn phía Belarus tăng cường trao đổi bản quyền các chương trình truyền hình với nội dung giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người và quân đội hai nước Việt Nam - Belarus; tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí, truyền hình tại Việt Nam và Belarus; mời phóng viên sang tác nghiệp, tuyên truyền nhân các sự kiện lớn của Nhà nước và quân đội hai nước.

Đại tá Nguyễn Văn Hoan nhấn mạnh, để những đề xuất hợp tác sớm được hiện thực hóa, hai bên cần sớm tham mưu, báo cáo để nhận được sự nhất trí, ủng hộ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Lãnh đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tặng quà lưu niệm đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus.

Đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus tặng quà lãnh đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Kiseln Alexander Nikolaevich bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả hợp tác rất đáng khích lệ giữa hai nước, nhất là kết quả từ chuyến thăm Belarus vào tháng 9-2026 của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam. Tại buổi làm việc, Đại tá Kiseln Alexander Nikolaevich đã giới thiệu về khóa tập huấn Voenkor (Phóng viên chiến trường), trang bị kiến thức cho phóng viên về kỹ năng tác nghiệp trên chiến trường và phương pháp thực hiện các nội dung chuyên biệt về lực lượng vũ trang, với sự chia sẻ thực tế từ những phóng viên dày dạn kinh nghiệm.

Về phần mình, Đại tá Arseny Georgievich Lukyanov chúc mừng những kết quả mà Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã đạt được trong thời gian qua. Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên đang được thể hiện rõ nét qua sự có mặt của đoàn công tác Trung tâm tại Belarus để tham gia chương trình tập huấn và thực hiện bộ phim tài liệu về sự giúp đỡ của các chuyên gia, cựu chiến binh Belarus đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tá Arseny Georgievich Lukyanov bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước và quân đội hai nước.

Các đại biểu tham quan trường quay và phòng Phát hình - Tổng khống chế tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm về hoạt động sản xuất nội dung, format chương trình, phương thức phát sóng, công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài quân đội, cũng như việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung báo chí, truyền hình…