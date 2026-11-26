Cùng tham gia đoàn công tác còn có Đại tá Arseny Georgievich Lukyanov, Trưởng Cơ quan Truyền thông Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Belarus và đại diện Báo Quân đội nhân dân.

Tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam, đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus đã được nghe giới thiệu, thuyết minh về các giai đoạn lịch sử trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, cũng như sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế qua các thời kỳ.

Đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus tham quan các không gian trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trong 30 năm kháng chiến giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), Liên Xô (trong đó có sự đóng góp của nhân dân Belarus) đã viện trợ hiệu quả, kịp thời về vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cả chuyên gia quân sự.

Tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng LSQS Việt Nam hiện có Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế, gồm 5 cụm tượng tôn vinh các chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba, Trung Quốc cùng các chiến sĩ quốc tế Lào và Campuchia.

Đoàn tham quan bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ theo trình tự thời gian kết hợp với các giải pháp nghe nhìn và tương tác hiện đại.

Đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus tham quan máy bay MiG-21 F-96 số hiệu 5121.

Đoàn tham quan xe tăng T-54B mang số hiệu 843.

Đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; đồng thời là minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Quá trình tham quan bảo tàng, Đại tá Kiseln Alexander Nikolaevich và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước ý chí quyết tâm sắt đá của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng đặc biệt quan tâm tới không gian trưng bày các bảo vật quốc gia như máy bay MiG-21 F-96 số hiệu 5121 và xe tăng T-54B mang số hiệu 843 do Liên Xô chế tạo, cùng các gian trưng bày về Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có tiêu bản 33 số báo đặc biệt được Tòa soạn tiền phương Báo Quân đội nhân dân tổ chức xuất bản ngay tại mặt trận từ ngày 28-12-1953 đến 16-5-1954…

Đoàn thăm và dâng hoa tại Cụm tượng tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.