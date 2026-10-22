Đoàn Thiên Ân nói về màn 'đối đầu' với Kỳ Duyên: Không xem nhau là đối thủ

Đạo diễn Hoàng Lê bày tỏ niềm tự hào khi được giới thiệu tác phẩm đầu tay sau nhiều năm học tập, tích lũy kinh nghiệm trong nghề. Theo anh, “Án mạng karaoke” là thành quả của hành trình làm phim kéo dài khoảng một năm, với sự đồng hành của những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Anh hy vọng bộ phim sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm giải trí thú vị, kết hợp giữa tiếng cười, sự hồi hộp và những suy ngẫm về con người.

Dàn diễn viên và ekip của phim điện ảnh "Án mạng karaoke"

Một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi giao lưu là phân cảnh tình cảm giữa nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn. Vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, đanh đá hoặc có tính cách mạnh, Vân Dung thừa nhận đây là một trong những thử thách đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của chị. Dù đã ngoài 50 tuổi, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân chưa từng trải qua một cảnh quay tình cảm như lần này.

Đứng trước người bạn diễn trẻ tuổi, điển trai, Vân Dung không giấu được sự ngượng ngùng và hồi hộp. Chị kể bản thân đã run rẩy, chân tay lúng túng trong quá trình thực hiện cảnh quay. Nữ nghệ sĩ thậm chí còn lo lắng liệu những cử chỉ, động tác và cách thể hiện của mình có trở nên quá mức khi xuất hiện trên màn ảnh hay không. Đáng chú ý, khi các đoạn cắt từ phân cảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, Vân Dung thừa nhận chị không dám xem lại. Những bình luận từ bạn bè, người quen về hình ảnh gợi cảm hiếm thấy của nữ nghệ sĩ càng khiến chị vừa ngại ngùng vừa hồi hộp.

Nghệ sĩ Vân Dung ngoài 50 tuổi lần đầu trải nghiệm cảnh tình cảm táo bạo với diễn viên Thanh Sơn

Không chỉ Vân Dung, Thanh Sơn cũng chịu áp lực không kém khi thực hiện phân cảnh đặc biệt này. Nam diễn viên tiết lộ đây chính là cảnh quay đầu tiên của anh và đàn chị trong bộ phim, đồng thời cũng được thực hiện ngay ngày ghi hình đầu tiên.

Theo Thanh Sơn, khi đọc kịch bản, cả hai vẫn chưa thể hình dung trọn vẹn cách thực hiện cảnh quay. Chỉ đến khi có mặt tại bối cảnh trên núi, họ mới thực sự đối diện với thử thách trước mắt. Việc phải lập tức bước vào một phân cảnh tình cảm khi chưa có nhiều thời gian làm quen với nhân vật khiến cả hai nghệ sĩ chịu không ít áp lực.

Diễn viên Thanh Sơn cũng chia sẻ những áp lực khi đóng cùng "đàn chị" Vân Dung

Thanh Sơn cho biết cảm giác căng thẳng ấy đến hiện tại vẫn còn là một kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, anh hy vọng sự nỗ lực của cả hai sẽ giúp phân cảnh để lại ấn tượng trong lòng người xem.

Đảm nhận nhân vật Tâm trong “Án mạng karaoke”, Đoàn Thiên Ân cho biết một trong những lý do khiến cô quyết định tham gia dự án là niềm yêu thích dành cho thể loại trinh thám, giật gân. Sau những vai diễn thiên về cảm xúc và tình cảm trước đó, người đẹp mong muốn thử sức với một màu sắc mới, qua đó mở rộng khả năng diễn xuất và mang đến hình ảnh đa dạng hơn cho khán giả.

Thiên Ân kể lại rằng khi biết cô tiếp tục tham gia một bộ phim có yếu tố tu tập, Thanh Sơn từng hài hước trêu rằng ở phim trước cô đã đi tu, sang phim mới lại tiếp tục đi tu. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng câu chuyện lần này mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, khi nhân vật bị cuốn vào vụ án mạng trong một cộng đồng nhỏ trên núi và phải tham gia hành trình tìm ra sự thật.

Đoàn Thiên Ân áp lực khi nhân vật trong phim có lời thoại quá dài và nhiều

Không chỉ đối diện với những tình huống mới về mặt tâm lý, Thiên Ân còn gặp áp lực lớn ở phần lời thoại. Thiên Ân thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn của bản thân khi tiếp cận vai diễn. Cô cho biết so với các dự án trước, “Án mạng karaoke” có lượng thoại nhiều và dài hơn, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật phải phân tích, đưa ra luận điểm hoặc lập luận để giải quyết vụ án.

Thiên Ân thừa nhận đã có những thời điểm bản thân căng thẳng vì phải xử lý lượng thoại lớn. May mắn là trong quá trình ghi hình, cô luôn nhận được sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, đặc biệt là NSƯT Đại Nghĩa và Thanh Sơn. Cô biết bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và xem cơ hội hợp tác cùng những nghệ sĩ đi trước là động lực để tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất trong các dự án tiếp theo.

Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng có phim ra rạp vào cuối tháng 10 nhưng nàng hậu cho biết không ngại chuyện phải "đối đầu" nhau

Bên cạnh câu chuyện diễn xuất, Đoàn Thiên Ân còn được hỏi về việc “Án mạng karaoke” ra rạp cùng thời điểm với “Chị chị Em em 3”, bộ phim có sự tham gia của hoa hậu Kỳ Duyên.

Trước những ý kiến cho rằng hai nàng hậu sẽ trở thành đối thủ trực tiếp tại phòng vé, Thiên Ân cho biết cô xem đây là một sự trùng hợp thú vị hơn là cuộc cạnh tranh. Theo nữ diễn viên, khoảng hai năm trước, cả cô và Kỳ Duyên từng có dự án điện ảnh ra mắt trong cùng dịp Tết. Đến lần trở lại này, hai người tiếp tục có phim công chiếu trong cùng giai đoạn, tạo nên một sự trùng hợp đáng nhớ.

Thiên Ân nhấn mạnh bản thân và Kỳ Duyên luôn dành sự ủng hộ cho nhau. Cô tin tưởng mỗi đoàn phim đều có kế hoạch phát hành, quảng bá và định hướng riêng dành cho tác phẩm của mình. Thay vì đặt nặng việc so sánh thành tích, Thiên Ân mong khán giả sẽ đến rạp thưởng thức và dành tình cảm cho cả hai dự án. Nữ diễn viên cũng khẳng định luôn sẵn sàng ủng hộ bộ phim của Kỳ Duyên và tin rằng người bạn của mình cũng có suy nghĩ tương tự.

Tại buổi giao lưu, khi được hỏi về khả năng “Án mạng karaoke” trở thành một phần trong chuỗi dự án điện ảnh có sự liên kết về nội dung hoặc nhân vật. Đạo diễn Hoàng Lê cho biết những kế hoạch liên quan vẫn đang được giữ kín. Tuy nhiên, anh không loại trừ khả năng bộ phim sẽ được phát triển tiếp nếu nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả.

Theo đạo diễn, quyết định thực hiện phần phim tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào phản hồi của người xem, đặc biệt là việc khán giả có cảm thấy câu chuyện đủ hấp dẫn để tiếp tục đồng hành hay không.

Suất chiếu tại TP.HCM khép lại trong bầu không khí cởi mở và nhiều dư âm. Những phản hồi trực tiếp từ khán giả giúp ekip có thêm góc nhìn về cách bộ phim được tiếp nhận. Sự kiện này cũng được xem là bước đệm quan trọng trước khi bộ phim chính thức ra mắt rộng rãi, khi các thông điệp về lòng tham, sự thù hận, và thói quen vô hại tưởng chừng như hát karaoke đã bắt đầu tạo nên những cuộc trò chuyện sôi nổi ngoài rạp chiếu.

Hoạt động ký tặng dành cho fan trước khi phim chính thức ra rạp

"Án mạng karaoke" tiếp tục khẳng định định hướng của mình như một tác phẩm giải trí mang nhiều lớp nội dung, nơi các yếu tố án mạng, tâm lý và hài hước trào phúng được đặt cạnh nhau để tạo nên một tổng thể cuốn hút. Phim nhanh chóng đạt Top 1 phòng vé ngay ngày chiếu sớm đầu tiên nhờ kịch bản câu chuyện thú vị cùng sức nóng của dàn diễn viên đầy giải trí.

Phim điện ảnh "Án mạng karaoke" sẽ chính thức ra rạp vào ngày 30/10/2026 và có những suất chiếu sớm từ 21/10/2026.

Những hình ảnh khác tại sự kiện:

Diễn viên Hứa Minh Đạt một mình đến chúc mừng ekip phim "Án mạng karaoke"

Vợ chồng diễn viên Quang Tuấn tạo dáng nhí nhảnh trên thảm đỏ

Nghệ sĩ Vân Dung sải bước trên thảm đỏ trong sự chào đón của khán giả

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay không rời tại sự kiện

NSƯT Đại Nghĩa có vai diễn ấn tượng trong "Án mạng karaoke"

"Án mạng karaoke" vừa ra mắt đã vươn lên top 1 phòng vé - vượt qua "Trại buôn người" đang "làm mưa làm gió" ngoài rạp cả tháng nay